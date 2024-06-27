رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك الملغاة

الخميس، 27 يونيو 2024 - 13:17

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد في مواجهة مع محمد عبد المنعم خلال لقاء الأهلي ضد الزمالك

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري.

وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وكان مقررا أن يلتقي الأهلي والزمالك مساء يوم الثلاثاء، إلا أن الزمالك تمسك بمطالبه وأعلن عدم خوض مبارة الأهلي لظروف قهرية.

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وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة الأهلي والزمالك:

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك للانسحاب من المباراة.

اعتبار الزمالك مهزوما في هذه المباراة 2/0

خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة لإستضاح من له صلة بقرار الانسحاب لإتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.

مباراة طلائع الجيش والداخلية:

إيقاف علي حمدي محمود علي شريف لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتبار بيان الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي إعلانا رسميا عن ذلك.

وقال دياب لـFilGoal.com: "رابطة الأندية تعتبر بيان الزمالك إعلانا رسميا بعدم خوض مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا والمباراة لن تقام".

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة

الأهلي الزمالك رابطة الأندية
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