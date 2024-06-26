يورو 2024 - هاجي: قطعنا وعدا وحافظنا عليه.. وسعيد لمتابعة خطى والدي

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 23:37

كتب : FilGoal

إينس هاجي - رومانيا

أبدى إينس هاجي لاعب رومانيا فخره بالسير على خطى والده وقيادة منتخب بلاده في الوصول لدور الـ 16 من يورو 2024.

وتصدر منتخب رومانيا الترتيب برصيد 4 نقاط متفوقا على بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

وقال هاجي في تصريحات للصحفيين: "فخور بما حققناه الليلة، قطعنا وعدا وحافظنا عليه".

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وأضاف "مسؤولية كبيرة بالنسبة لي أن أكون في تشكيل المباراة الأساسي، لكنني قدمت أفضل ما لدي وأظهرت قدراتي".

وواصل "من الصعب أن تتعافى من الإصابة وتعود لأرض الملعب بعد غياب عام".

تعرض إينس خلال موسم 2022-23 مع رينجرز لإصابة قوية في الركبة أبعدته طيلة الموسم عن المشاركة في المباريات، وخاض الموسم الماضي معارا لصفوف ألافيس الإسباني.

وأردف "المشاركة في اليورو حلم أصبح حقيقة، هذه لحظة تاريخية لي ولرومانيا".

وأتم "أنا سعيد لمتابعة خطى والدي".

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وكرر إينيس ما فعله والده جورج بقيادة منتخب رومانيا لتخطي عقبة دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخ البلاد.

رومانيا شاركت في اليورو شاركت في 5 نسخ سابقة، تخطت دور المجموعات في نسخة 2000 بقيادة المخضرم جورج هاجي على حساب إنجلترا وألمانيا.

منذ 2000 شارك الرومانيون في يورو 2008 و2016 ولم يتخطوا دور المجموعات إلى أن جاء إينيس نجل جورج

حصل على ركلة جزاء جاء منها هدف تعادل قاد فريقه للتأهل لدور الـ 16 ومكررا إنجاز والده بالوصول للدور المقبل من اليورو.

في يورو 2000 حصدت رومانيا 4 نقاط وحلت ثانية خلف البرتغال، وفي يورو 2024 حصدت رومانيا نفس النقاط وتصدرت المجموعة على حساب بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

يورو 2024 إينس هاجي
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