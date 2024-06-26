الشريعي: رابطة الأندية لا تستطيع تغريم الزمالك ماليا

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

أيمن الشريعي - رئيس نادي إنبي

شدد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي على أن رابطة الأندية المصرية لا تستطيع تغريم نادي الزمالك بعد عدم خوضه لمباراة القمة ضد الأهلي.

وقال الشريعي عبر قناة أون تايم سبورتس: "رابطة الأندية لن تستطيع تغريم الزمالك ماليا لأن اللائحة التي وضعها عامر حسين تقول إن الغرامة المالية يجب تحديدها قبل بداية الموسم وهذا لم يحدث".

وأضاف "الأندية أخطأت بالموافقة على لائحة الدوري هذا الموسم وتدفع ثمن ذلك حتى الآن".

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وأتم تصريحاته "نريد إدارة محترفة تدير الدوري وتستطيع اتخاذ القرارات الهامة حتى تصبح المسابقة منتظمة، ويجب أن تحدد اللائحة دور كل طرف".

وقرر الزمالك عدم خوض مباراة الأهلي في الدوري ليتم احتساب فوز الفريق الأحمر مع خصم 3 نقاط من الأبيض.

ومن المفترض أن يلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل في الجولة 28 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة

إنبي الزمالك أيمن الشريعي الدوري المصري
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