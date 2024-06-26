مصطفى الشامي: أؤيد موقف الزمالك.. وأطالب بالتحقيق مع منظومة التحكيم بالكامل

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 15:48

كتب : FilGoal

مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة

أكد مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة على أنه يدعم الزمالك في موقفه من عدم خوض مباريات الدوري لحين تحقيق مطالبه.

وقال الشامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "يوجد أزمات شديدة في الدوري المصري وما يحدث حاليا هو تراكم من المواسم الماضية".

وأضاف "أؤيد موقف الزمالك الحالي دون الدخول في تفاصيل، لأن قرارات الزمالك جاءت بعد تجاهل طلباته أكثر من مرة".

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وأكمل "يريدون معاقبة مسؤولي الأندية التي تعترض على التحكيم وفي نفس الوقت لم يتم معاقبة الحكام التي أضاعت مجهود الفرق".

وواصل "أطالب بالتحقيق مع منظومة التحكيم قبل إقالتها".

وأتم تصريحاته "الرابطة وافقت واتحاد الكرة والأمن على خوض بلدية المحلة مبارياته في استاد السويس الجديد وفوجئت بعد إعلان الجدول أننا سنلعب ضد الإسماعيلي في برج العرب ولم يتم إخطارنا بذلك".

بلدية المحلة مصطفى الشامي الدوري المصري
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