سويلم: اقترحنا عدة حلول لإرضاء الزمالك.. وبيريرا يقترب من الرحيل

شدد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصري على أن الرابطة قدمت الكثير من الحلول للزمالك من أجل خوض مباراة الأهلي.

وقال سويلم عبر قناة صدى البلد: "أعلنا عن جدول الدوري حتى نهايته حرصا على رغبة الرابطة في معرفة كل فريق لمبارياته".

وواصل "الزمالك شعر بالظلم التحكيمي لذلك اتخذ تلك القرارات ولكن اعتراضه على شكل الدوري مع احترامي للزمالك فهو معروف من قبل وتم عرضه على النادي مثله مثل الباقي".

وتابع "إعلان جدول الدوري بالكامل لم يكن بسبب تهدئة الزمالك فقط ولكن تم اتخاذ بعض الخطوات لإرضاء الزمالك مثل اعتذاري واعتذار أحمد دياب بالنيابة عني حول تصريحات التي اعتبروا وجود تجاوز بها في حق النادي وكنت مستعد لفعل أي شيء للمرور من تلك الأزمة وأنا لم أكن أقصد الإساءة للزمالك".

وكشف "من أجل حل الأزمة اقترحنا عدة خطوات على الزمالك مثل تحويلي للجنة الانضباط كما أراد الزمالك، كما اقترح عامر حسين بنفسه أن ينهي هذا الموسم ثم سيكون للأندية حرية الاختيار في الموسم المقبل، أما بالنسبة للتحكيم فـ 80% من الأندية تشتكي منه بسبب فجوة بين رئيس لجنة الحكام الأجنبي والحكام وأخبرنا حسين لبيب إن الموسم المقبل سيكون مختلف تماما وكان مقتنعا بخوض المباراة ولكن بعد عودته للاجتماع مع مجلس إدارة النادي تم اتخاذ القرار النهائي بعدم المشاركة والرابطة وصلت إلى حلول تحقق متطلبات الزمالك بشكل ما ولكن بشكل لا يضر الآخرين".

وأضاف "ننتظر موقف الزمالك النهائي واتفقنا على عدم الحديث في ذلك الأمر حتى قرار الزمالك وهناك لائحة ولكن من الصعب أن يضع مجلس الإدارة النادي في مشكلة وذلك الأمر يجب أن ينتهي ولا يمكن أن أقول أنا أو أحمد دياب إن الزمالك سيهبط للدرجة الرابعة لأن ذلك الأمر لا يمكن تطبيقه على الزمالك لأنه مع الأهلي يشكلان عصب الكرة في مصر ولن يحدث ذلك".

كما تحدث سويلم عبر قناة إم بي سي مصر: "فيتور بيريرا على وشك الرحيل من رئاسة لجنة الحكام ولكن سننتظر لنهاية تعاقده حتى لا نحتاج لدفع شرط جزائي على الشهر الأخير وما يحدث من أزمة تحكيم بسبب الفجوة بينه وبين الحكام".

وأتم "أنا مشجع أهلاوي ولكن أحترم الزمالك وفي فترة من الفترات كانت جماهير الأهلي تتهمني بمجاملة الزمالك بسبب علاقتي الجيدة بمسؤوليه والآن جماهير الزمالك تهاجمني ولكن أنا رجل دولة ولا يمكن أن أسيء لأي أحد".