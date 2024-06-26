هل يلعب دي بروين وفان دايك ولياو ولاوتارو في الدوري السعودي الموسم المقبل؟

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن هناك 4 نجوم يلعبون في أقوى دوريات أوروبا قد يتواجدون في الدوري السعودي الموسم المقبل.

اللاعبين الـ4 هم، البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، والبلجيكي كيفن دي بروين قائد مانشستر سيتي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد إنتر.

وذكر التقرير أن وسطاء تابعين للجنة الاستقطاب في الدوري السعودي، يسعون إلى الحصول على موافقات الرباعي للانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأفاد التقرير بأنه من غير المعروف إلى الآن أسماء الأندية السعودية التي سيذهب إليها النجوم الأربعة.

ويبدو أن الأندية ستُحدد لاحقًا بعد الحصول على موافقات اللاعبين، وفقا للتقرير.

وارتبط اسم لياو بالانتقال إلى الهلال لياو.

فيما يرتبط اسم الثنائي فان دايك ودي بروين بالنصر.

وبعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير قبل الماضي، شهد الدوري السعودي صفقات نارية في الصيف الماضي، تقدمها البرازيلي نيمار (الهلال)، الفرنسي كريم بنزيمة (اتحاد جدة)، السنغالي ساديو ماني (النصر) والجزائري رياض محرز (أهلي جدة).

في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، احتل الدوري السعودي المرتبة الثانية خلف الإنجليزي في قائمة الأكثر إنفاقا على انتقالات اللاعبين الجدد.

وبحسب بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن أندية الدوري السعودي أنفقت 875.4 مليون دولار على انتقالات اللاعبين الجدد، متجاوزة ما تكبدته 4 من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وأوضحت التقارير أن الدوري السعودي احتل المرتبة الثانية بصافي إنفاق قدره 875.4 مليون دولار خلف الدوري الإنجليزي الذي أنفق 1.98 مليار دولار.