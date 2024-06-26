أحمد فتحي: عدم خوض الزمالك للقمة لا يوفر العدالة في منافسة بيراميدز على لقب الدوري

يرى أحمد فتحي لاعب بيراميدز أن عدم خوض الزمالك لمباراة القمة ضد الأهلي لا يوفر العدالة لفريقه الذي ينافس على اللقب.

أحمد فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال فتحي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "بيراميدز عمره 4 سنوات فقط لكنه يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين أصحاب الخبرات ولديها الدوافع، ولكن لا نعرف متى سنحصل على البطولة وبالتأكيد ستأتي في الوقت المناسب للفريق".

وأضاف "كنا نريد أن يلعب الزمالك ضد الأهلي وعدم خوض الأبيض للقمة يصب في مصلحة الأحمر، ولا يوجد عدل في ذلك لأن الزمالك سيلعب الدور الثاني ضد بيراميدز بشكل طبيعي".

وواصل "أقابل الكثير من الناس تخبرني أنها أصبحت تشجع بيراميدز، ومن الممكن في المستقبل أن يزيد عدد الجمهور، ونلعب بهدف الفوز ببطولة الدوري لكننا نفكر في كل مباراة على حدة".

وشدد "انضمامي إلى بيراميدز خطوة ناجحة في مسيرتي الكروية".

وأردف "أحيانا أسأل نفسي ماذا أفعل ولماذا أتدرب حتى الآن؟ لكني في النهاية أرى الإجابة أنني أحب كرة القدم".

وتابع "في أحد السنوات حصلنا على راحة بين الموسمين، كان الأمر غريبا بالنسبة لي وعكس ما اعتدت عليه في الدوري المصري".

وأتم تصريحاته "لا أستطيع استيعاب أنني أزامل لاعبين مواليد عام 2000 ووقتها كنت أحصل على بطولة مع الإسماعيلي".