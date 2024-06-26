تشكيل كوبا أمريكا - 3 تغييرات في الأرجنتين.. ورباعي 2016 يقود تشيلي

أجرى ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين 3 تغييرات على تشكيل فريقه في مواجهة تشيلي في الجولة الثانية من كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي الفريقان في الرابعة فجرا على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف البطولة حتى 14 يوليو المقبل.

ويبدأ نيكولاس تاجليافيكو وإنزو فيرنانديز ونيكولاس جونزاليس بدلا من ماركوس أكونيا ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا الذين شاركوا في الفوز على كندا بالافتتاح.

ويتواجد ليونيل ميسي الذي احتفل أمس بعيد ميلاده الـ 37 في تشكيل التانجو الأساسي رفقة خوليان ألفاريز.

فيما يقود أليكسيس سانشيز وإدواردو فارجاس هجوم تشيلي.

وجاء تشكيل التانجو:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو - ليساندرو مارتينيز - كريستيان روميرو - ناهول مولينا

الوسط: - أليكسيس ماك أليستر - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي بول

الهجوم: نيكولاس جونزاليس - خوليان ألفاريز - ليونيل ميسي

فيما جاء تشكيل تشيلي

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

الدفاع: ماوريسيو إيسلا – إيجور لينشوفسكي – باولو دياز – جابريل سوازو.

الوسط: إريك بولجار – رودريجو إتشيفيريا – فيكتور دافيلا – داريو أوسوريو

الهجوم: إدواردو فارجاس

يذكر أن تشيلي والأرجنتين التقيا على نفس الملعب في نهائي نسخة 2016 وانتصر اللاروخا بركلات الترجيح ومحققين اللقب الثاني تواليا على حساب التانجو.

ويتواجد من فريق 2016 في تشيلي كل من برافو وإيسلا وسانشيز وفارجاس، بينما يتواجد ليونيل ميسي من تشكيل التانجو لتلك المباراة في التشكيل الأساسي.