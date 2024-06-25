المقاولون: نؤيد الزمالك في موقفه.. لا يوجد عدالة في الكرة المصرية

عبر محمد عادل المشرف على كرة القدم في المقاولون العرب عن غضبه من تعيين محمد الحنفي لإدارة مباراة فريقه ضد بيراميدز في الدوري والتي خسرها ذئاب الجبل بنتيجة 3-1.

وقال عادل عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أؤيد نادي الزمالك في موقفه لأن الكرة المصرية لا يوجد بها عدالة في أي شيء ولا يوجد مساواة بين الفرق من ناحية التحكيم والمباريات".

وأضاف "إذا كان هناك اختبارات سرية للحكام لا يعلم بها أي جهة فمن حق بيريرا تعيين محمد الحنفي لإدارة المباريات".

وواصل "أعترض على لعب مباراة البنك الأهلي يوم الجمعة الساعة 4 عصرا لأن درجة الحرارة ستصل إلى 50 والقوانين الدولية تحرم ممارسة الرياضة في هذه الأجواء حرصا على سلامة اللاعبين وتواصلنا مع اتحاد الكرة ولكنهم (ودن من طين وودن من عجين)".

وتعجب قائلا: "لماذا لا يلعب الأهلي أو الزمالك الساعة 4 عصرا".

وأتم تصريحاته "أعرف أن اتحاد الكرة لن ينفذ طلبنا بإعادة مباراة بيراميدز، وبعد التقصي علمنا أن لجنة الحكام لم تختبر محمد الحنفي في السويس مثلما قال بيريرا".

وتقدم نادي المقاولون العرب باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة فريقه أمام بيراميدز. (طالع التفاصيل)