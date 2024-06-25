المقاولون يطلب إعادة مباراة بيراميدز

تقدم نادي المقاولون العرب باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة فريقه أمام بيراميدز.

وحقق بيراميدز الفوز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة أدارها تحكيميا محمد الحنفي، ليصل إلى النقطة 62 في صدارة الدوري من 25 مباراة.

وتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 19 في المركز الـ17 وقبل الأخير من 25 مباراة.

وعلل المقاولون العرب طلبه بأن لجنة الحكام ارتكبت مخالفة بشان لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

وكان فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام قد أوضح عبر FilGoal.com سبب اختيار محمد الحنفي لإدارة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب. (طالع التفاصيل)

وقال المقاولون في بيان "الحكم محمد الحنفي فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم وفي منتصف الموسم ولائحة الحكام في اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة".

وتابع "وفقاً للوائح "مادة 43 بند 1 و2، مادة 52 بند رقم 4" يجب استبعاده من إدارة المباريات لنهاية الموسم ".

وواصل "خضوع الحكم لاختبار اللياقة البدنية المعتمد من فيفا ( الوارنر تيست ) شرط الزامي وهذا الاختبار لم يوفق فيه الحكم مرتين وظل ممنوع من إدارة المباريات موسم كامل وآخر مباراة أدارها كانت في الموسم الماضي وكان يجب وفقا للوائح استمرار استبعاده حتى نهاية الموسم الحالي".

وشدد المقاولون في بيانه "رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا سبق وأعلن أن الحكم محمد الحنفي مستمر لنهاية الموسم حكم فيديو فقط ، لكن فوجئنا جميعا بتعيينه لإدارة لقاء المقاولون وبيراميدز وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب إعادة المباراة".

يذكر أن آخر مباراة أدارها الحكم محمد الحنفي كحكم ساحة كانت الأهلي والبنك الأهلي يوم 29 يونيو 2023 وتم استبعاده .

وطلب نادي المقاولون العرب من لجنة الحكام واتحاد الكرة ورابطة الأندية سرعة الرد على الخطاب خاصة أن نتيجة المباراة تعد باطلة وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم حسبما جاء في بيانه.