بعد إلغاء القمة.. طاقم التحكيم الإسباني يؤدي جولة سياحية في القاهرة

قام طاقم التحكيم الإسباني الذي كان مقررًا أن يدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بجولة سياحية في القاهرة.

واصطحب وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة طاقم التحكيم في جولة قاموا خلالها بزيارة منطقة الأهرامات.

وكان مصدر من اتحاد الكرة قال لـFilGoal.com: "لم نستطع الاعتذار لطاقم الحكام عن إلغاء مباراة القمة ولا مجال للتراجع عن سداد مستحقاته المالية التي دفعها الأهلي".

وجاء طاقم تحكيم مباراة القمة كالآتي:

حكم ساحة: أليخاندرو مونييز

حكم مساعد: دييجو سانشيز

حكم مساعد: فابيان بلانكو

حكم رابع: فرانشيسكو خوسيه

حكم فيديو: سانتياجو خايمي

حكم فيديو مساعد: ميجيل أنخل أرياس

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتبار بيان الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي إعلانا رسميا عن ذلك.

وقال دياب لـFilGoal.com: "رابطة الأندية تعتبر بيان الزمالك إعلانا رسميا بعدم خوض مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا والمباراة لن تقام".

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة