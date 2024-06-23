بيريرا يوضح لـ في الجول السبب وراء عودة الحنفي لإدارة المباريات تحكيميا

الأحد، 23 يونيو 2024 - 18:34

كتب : أحمد الخولي

المصري - فيوتشر - محمد الحنفي

أوضح فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام سبب اختيار محمد الحنفي لإدارة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري المصري.

ويدير الحنفي أول مباراة له هذا الموسم تحكيميا بعد غيابه طيلة الموسم.

وقال بيريرا لـ FilGoal.com: "الحنفي خاض الاختبار الرسمي لـ فيفا مع جميع زملائه في المعسكر التدريبي الأخير في السويس واجتازه، لذلك هو جاهز لإدارة المباريات".

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وكان بيريرا استبعد الحنفي ضمن 5 حكام أخرين عن إدارة مباريات الدوري المصري في نوفمبر الماضي.

وعلم FilGoal.com أن الخماسي يتكون من محمد الصباحي ومحمد الحنفي ومحمود عاشور وخالد الغندور وحسام عزب.

جاء ذلك حسبما علم FilGoal.com بسبب فشل الخماسي في الاختبارات البدنية، تحديدا اختبارات الركض، وبالتالي كان يجب عليهم الانتظار لإعادة الاختبار مرة أخرى في أقرب معسكر للحكام.

وتمثل الاختبار المذكور في محاولتين للركض، الأولى في نهاية شهر أغسطس، والثانية في بداية سبتمبر.

وسبق أن أدار الحنفي الموسم الماضي 15 مباراة في الدوري المصري أشهر خلالها 56 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب ركلتي جزاء.

وستكون تلك المباراة رقم 19 للحنفي التي يديرها لذئاب الجبل، ورقم 13 لبيراميدز في جميع المسابقات.

بيراميدز المقاولون العرب في الدوري الدوري المصري
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