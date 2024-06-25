تشكيل يورو 2024 - ثلاثي في دفاع الدنمارك.. وميتروفيتش وحيدا في هجوم صربيا

أعلن كل من كاسبر هولماند مدرب الدنمارك ودراجان ستويكفيتش مدرب صربيا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

يلتقي منتخب الدنمارك مع صربيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024.

ويشهد تشكيل الدنمارك تواجد ثلاثي دفاعي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كاسبر شمايكل.

الدفاع: خواكين أندرسن – يانيك فيستيجارد – أندرياس كريستنسن.

الوسط: أليكساندر باه – مورتن هولماند – بيير إميل هويبرج – يواكيم مايهلي.

الهجوم: كريستيان إريكسن – جوناس ويند – راسموس هويلاند.

بينما يقود أليسكاندر ميتروفيتش هجوم صربيا.

وجاء تشكيل صربيا بالكامل كالتالي:

الحارس: بريدراج رايكوفيتش.

الدفاع: ميلوس فيلكوفيتش – نيكولا ميلينكوفيتش – ستراهينجا بافولفيتش.

الوسط: سدران ميهايلوفيتش – إفان إليتش – نيمانيا جوديل – أندريا زيفكوفيتش.

الهجوم: لازار سارمادزيتش – أليكاسندر ميتورفيتش – ساسا لوكيتش.

ويحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين، بينما يحتل منتخب صربيا المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.