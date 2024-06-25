كما انفرد في الجول – الإسباني فرناندو باربيتو مدربا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع الإسباني فرناندو باربيتو لتدريب فريق كرة اليد بالنادي.

وكان FilGoal.com قد انفرد بتوصل الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع بارييتو لتدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب تعاقده مع الإسباني فرناندو باربيتو دلجادو، لتولي مهمة تدريب فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع المدرب الإسباني على عقود تدريب الزمالك وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويمتلك صاحب الـ55 عاماً، سيرة سيرة ذاتية مميزة لاعباً ومدرباً، إذ يعد أحد أساطير نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، وتولى تدريب منتخبات إسبانيا والبحرين والسعودية، بجانب أندية برشلونة ومضر السعودي وكريتاي الفرنسي.

وتعد أبرز إنجازاته التدريبية على مستوى المنتخبات، الحصول على برونزية بطولة العالم 2011، ورابع بطولة يورو 2012، وذهبية بطولة العالم 2013 مع منتخب إسبانيا، كما حقق وصافة بطولة أسيا مع منتخب البحرين، كما تأهل لبطولة كأس العالم مع منتخب السعودية.

ولم يحقق الزمالك خلال آخر موسمين أي لقب محلي.

وحقق الأهلي في الموسم الجاري لقب الدوري والسوبر وفاز سبورتنج بلقب الكأس.

وقاريا خسر الزمالك لقب كأس الكؤوس والسوبر الإفريقي والبطولة العربية.

ويشارك الزمالك الموسم المقبل رفقة الأهلي في بطولة سوبر جلوب والمقرر إقامتها في مصر بشهر سبتمبر المقبل.