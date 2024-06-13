خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع الإسباني بارييتو لقيادة فريق اليد

توصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مبدئي مع الإسباني فرناندو بارييتو لقيادة فريق كرة اليد بدءا من الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه تم الاتفاق على وصول المدرب بدون مساعدين أجانب.

وكان هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك تفاوض مع أكثر من مدير فني أجنبي خلال وقت تواجده في ألمانيا.

وسبق لـ بارييتو العمل كمدرب مساعد لفريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، وقاد منتخبات السعودية والبحرين ومضر السعودي.

ولم يحقق الزمالك خلال آخر موسمين أي لقب محلي.

وحقق الأهلي في الموسم الجاري لقب الدوري والسوبر وفاز سبورتنج بلقب الكأس.

وقاريا خسر الزمالك لقب كأس الكؤوس والسوبر الإفريقي والبطولة العربية.

ويشارك الزمالك الموسم المقبل رفقة الأهلي في بطولة سوبر جلوب والمقرر إقامتها في مصر بشهر سبتمبر المقبل.