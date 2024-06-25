رومانو: الاتفاق تم.. خطوات بسيطة تفصل تين هاج عن تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 16:35

كتب : FilGoal

إريك تين هاج وبرونو فيرنانديز يحتفلان بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي

تفصل خطوات بسيطة إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تجديد تعاقده مع ناديه.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابريزيو رومانو فإن الاتفاق تم على البنوط العريضة من أجل التجديد.

وأوضح رومانو أن هناك خطوات بسيطة سيتولاها وكلاء المدرب الهولندي خلال الأسبوع الجاري رفقة مسؤولي النادي لإتمام عملية التجديد.

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وذكر رومانو أن هناك تغييرات ستحدث في الجهاز المعاون لتين هاج مع ترشح اسم مهاجم الفريق السابق رود فان نيستلروي للتواجد مع الفريق.

وكان تين هاج وقع على عقد مع يونايتد في سنة 2022 لمدة عامين على أن يتم تجديده لموسم آخر حال الاتفاق.

ومع استحواذ شركة "إينيوس" لمالكها السير جيم راتكليف على نسبة 27.7% من مانشستر يونايتد بدا أن تين هاج قريبا من الرحيل عن منصبه.

لكن في النهاية تم الاتفاق على استمرار المدرب الهولندي وتجديد التعاقد.

مانشستر يونايتد تين هاج الدوري الإنجليزي
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