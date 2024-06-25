إيفرتون يمدد عقد مدافعه

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 14:49

كتب : FilGoal

ليفربول ضد إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون يوم الثلاثاء تمديد عقد مدافعه أشلي يونج.

ومدد اللاعب البالغ من العمر 38 عاما عقده لمدة موسم.

ويلعب يونج في إيفرتون منذ الموسم الماضي بعدما انتقل للتوفيز في صفقة انتقال حر.

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في نهاية الموسم قبل الماضي، أعلن نادي أستون فيلا فك ارتباطه بلاعبه المخضرم أشلي يونج.

قبلها عاد يونج إلى فيلا صيف 2021 بعدما لعب في صفوفه من 2007 إلى 2011، وظل في صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2022/23.

يونج فاز بالعديد من البطولات مع مانشستر يونايتد وإنتر ميلان قبل انتقاله للفيلانز.

كما شارك يونج مع منتخب إنجلترا في 39 مباراة دولية.

ولعب يونج 34 مباراة بقميص إيفرتون في الموسم المنصرم.

آشلي يونج إيفرتون
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