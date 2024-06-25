دياب يكشف لـ في الجول كيفية عقوبة المسؤول عن قرار الزمالك بعدم خوض مباراة الأهلي

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 14:02

كتب : أحمد الخولي

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن كيفية توقيع عقوبة على المسؤول عن قرار انسحاب الزمالك ضد الأهلي.

وكانت رابطة الأندية قد أخطرت الزمالك باعتباره منحسبا من مباراة الأهلي وخصم 3 نقاط من رصيده في جدول الترتيب مع توقيع عقوبة على المسؤول عن قرار الانسحاب.

وقال دياب لـ FilGoal.com: "عقوبة المسؤول عن قرار الانسحاب ستكون غرامة مالية فقط وليس كما روج البعض بتحويل مجلس إدارة الزمالك للجنة الانضباط أو منعهم من حضور المباريات كل هذا غير صحيح وإنما سيقتصر الأمر على عقوبة مادية بحق الزمالك".

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وتابع "ماذا سيحدث حال استمرار انسحاب الزمالك من المباريات؟ لا يمكن التعليق حاليا، لكل مقام مقال ولا يمكن بناء رد فعل قبل حدوث الفعل".

وجاءت قرارات الرابطة حسبما جاء على موقعها الرسمي:

1 تطبيق المادة 51 من لائحة المسابقات على نادي الزمالك:

- توقيع الغرامة المالية التي يحددها مجلس إدارة الرابطة.

- اعتبار نادي الزمالك مهزوم في المباراة بنتيجة 2/0

- خصم ثلاث نقاط من رصيد ناديكم بخلاف المباراة التي يعتبر فيها ناديكم مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب.

2- إخطار النادي الأهلي بإعتباره فائزا في المباراة بنتيجة 2/0.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتبار بيان الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي إعلانا رسميا عن ذلك.

وقال دياب لـFilGoal.com: "رابطة الأندية تعتبر بيان الزمالك إعلانا رسميا بعدم خوض مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا والمباراة لن تقام".

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة

الزمالك أحمد دياب
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