رسالة إلى مدريد؟ مودريتش: أريد أن ألعب كرة القدم للأبد ولكن

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 11:42

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا - مودريتش

يبدو أن لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا أراد أن يبعث رسالة إلى الملكي بشأن إرادته في مواصلة لعب كرة القدم.

وتعادل منتخب كرواتيا ضد منافسه إيطاليا في الثواني الأخيرة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور مجموعات يورو 2024.

وقال مودريتش عقب المباراة للصحفيين: "يمكن أن تكون كرة القدم قاسية للغاية، أريد أن ألعب كرة القدم إلى الأبد، لكنني أعلم أن هذا مستحيل".

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وأتم "في يوم من الأيام، سأعلن اعتزالي اللعب، لكنني لا أعرف متى سيكون ذلك".

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 38 عاما مع ريال مدريد يوم 30 يونيو المقبل، ولم يتم تجديده حتى الآن.

ويعتبر أحدث تطور في مستقبل مودريتش هو عندما كشفت صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير سابق لها أن مودريتش لا يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بل يود الاستمرار في صفوفه.

ومقابل تحقيق تلك الرغبة فاللاعب صاحب الـ38 عاما لا يمانع تخفيض راتبه والقبول بدور ثانوي مع الفريق من أجل الاستمرار.

وأوضح التقرير أن قائد منتخب كرواتيا أبلغ إدارة ناديه خلال أحد الاجتماعات أنه يرغب في الاعتزال في صفوف النادي.

ويلعب مودريتش في صفوف ريال مدريد منذ عام 2012 حينما انضم إليه قادما من توتنام.

ريال مدريد الدوري الإسباني كرواتيا يورو 2024 لوكا مودريتش
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