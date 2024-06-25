ألقاب تاريخية وأسوأ بداية محلية.. فلومينينسي يعلن إقالة فيرناندو دينيز

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 02:59

كتب : إسلام أحمد

فيرناندو دينيز - فلومينينسي

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي رحيل مدربه فيرناندو دينيز عن قيادة الفريق الفنية لسوء النتائج مؤخرا.

وترك دينيز فريقه وهو يتذيل جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 6 نقاط بعد مرور 11 جولة.

وحقق الفريق فوزا واحدا من 11 مباراة في الدوري البرازيلي هذا الموسم ولتكون أسوأ بداية في تاريخ النادي بالمسابقة.

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وأوضح النادي في بيانه أن "دينيز ترك إرثا ليس فقط بالتتويج بالألقاب في 2023 و2024 لكن أيضا بالعمل الناجح عن طريق فهم كرة القدم والرؤية الإنسانية لصنع مساهمة هائلة رياضيا".

وقاد دينيز فلومينينسي للفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس 2023 أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني محققا اللقب لأول مرة في تاريخ النادي.

وتبعها بالفوز بلقب كأس السوبر لقارة أمريكا الجنوبية في 2024 على حساب ليجا دي كيتو الإكوادوري، ومن قبلها بطولة الولاية (كاريوكا).

وأًصبح دينيز صاحب أطول فترة تدريبية في النادي بالقرن الـ 21 بالوصول لـ 783 يوما متفوقا على أبيل باراجا.

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كما تم اختياره أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية الموسم الماضي.

وخلال تجربته مع فلومينينسي قاد دينيز منتخب البرازيل بشكل مؤقت في أول 6 جولات بتصفيات كأس العالم 2026 وفاز على بوليفيا وبيرو وتعادل مع فنزويلا وخسر من كولومبيا وأوروجواي والأرجنتين.

وسيقود مساعده ماركاو مواجهة الفريق المقبلة ضد فيتوريا في الجولة 12 من الدوري البرازيلي.

وبحسب شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فإن نادي أتليتكو باراناينسي تواصل مع دينيز مباشرة بعد القرار الرسمي في محاولة لأن يصبح المدير الفني الجديد للفريق.

وسبق أن قاد دينيز فريق باراناينسي في 2018 خلال 21 مباراة حيث كان يضم الفريق حينها برونو جيماريش لاعب نيوكاسل الحالي ورينان لودي ظهير الهلال الحالي.

فيرناندو دينيز فيرناندو دينيز - فلومينينسي البرازيل
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