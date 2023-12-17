"فوضوي وغريب" كيف يلعب فلومينينسي مع دينيز.. ونقاط القوة والضعف قبل مواجهة الأهلي

إذا بحثت عن أفكار وتكتيك فريق فلومينينسي على محرك البحث "جوجل" فمن بين النتائج التي ستظهر "فلومينينسي لديه أغرب تكتيك في العالم".

كما أن تطبيق أسلوبه في لعبة Football Manager كانت التحدي الأكبر للعبة بسبب التعقيد والتفرد والذي يرجع لتغيير اللاعبين لمراكزهم باستمرار ولعب الكرة، مما يخلق أسلوب لعب ديناميكيا وسلسا.

وقبل يوم على المواجهة التاريخية المرتقبة بين الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، نستعرض معكم "الأسلوب الفوضوي" الذي يلعب به بطل أمريكا الجنوبية وأهم أفكار فيرنانديو دينيز المدير الفني للفريق وأيضا لمنتخب البرازيل بشكل مؤقت، وكذلك كل ما يخص الفريق من نقاط قوة وضعف وأبرز اللاعبين.

1982

فقد دينيز والده عام 1982 وفي نفس العام أصبح شغوفا بالكرة وهو ما جعله "ينسي الألم" من فقدان والده بحسب حوار سابق لشبكة جلوبو البرازيلية.

حَلم دينيز بتمثيل منتخب البرازيل وارتداء ألوانه لكنه لم يفعل وقضى مسيرته الكروية مع 14 ناديا مختلفا حتى تحول بعد ذلك لمدرب وحقق النجاح الأكبر مع فلومينينسي ثم أصبح مدربا بشكل مؤقت للبرازيل لحين تعيين مدير فني جديد قبل كوبا أمريكا الصيف المقبل.

في نفس العام -1982- أًصبح جيل زيكو وسوكراتيس أفضل منتخب لم يحقق لقب كأس العالم، ويتذكر دينيز "استيقظنا على يقين شبه مؤكد بأننا سنفوز باللقب، لذلك بكينا كثيرا عندما خسروا، ولكن الحياة فن أكثر من كونها علما. كرة القدم لديها القدرة على تحريك الناس وتغيير حياتهم".

والآن أًصبح لدينيز كرة خاصة تستهدف اللعب على طريقة برازيل 1982 مع تيلي سانتانتا وتفوز مثل البرازيل في 1970.

بعد اعتزال دينيز بعد مسيرة حافلة في 2008 أًصبح مدربا وبدأ مشواره التدريبي من العام التالي.

عكس بيب

في أوروبا كرّس بيب جوارديولا فكرة اللعب التمركزي، فقال برونو بيفيتي مدرب مساعد سابق لدينيز عبر شبكة سكاي سبورتس: "هذه هي الثقافة الأوروبية لكرة القدم. ما تعلمناه في تلك المدرسة الأوروبية هو أن اللعب التمركزي هو أفضل طريقة لأنه يمنحك العرض والعمق في الملعب".

وأوضح "يبقى جميع اللاعبين في مراكزهم، وهذا يعني أنه عندما يفقد اللاعب الكرة، يكون من الأسهل التنظيم دفاعيا لأن جميع اللاعبين موجودون بالفعل في مراكزهم. وهذا يجعل من السهل الضغط، ومن الأسهل العودة إلى الشكل الدفاعي".

على سبيل المثال الصور التالية توضح فكرة اللعب التموضعي، حين يترك لاعبا مركزه يظل الشكل كما هو دون تغيير.

يظهر شكل أرسنال برسم 3-2-5، وتحرك زينتشينكو للأمام خلال استحواذه على الكرة ومرر الكرة.

ومع صعود زينتشينكو وتحركه بدون كرة لكن ظل الشكل كما هو موضح أدناه.

عمل بيفيتي مع دينيز عامين ونصف في فريق أوادكس البرازيلي حيث تعرف على أفكار دينيز والتي جاءت عكس ما تعلمه في أوروبا، كما وصلا في 2016 لنهائي بطولة باوليستا (ولاية ساو باولو) بطريقة مفاجئة بإقصاء ساو باولو وكورينثيانز وخسروا النهائي ضد سانتوس.

ويتذكر بيفيتي قائلا: "عندما بدأت العمل مع فرناندو، انهارت الكثير من هذه النماذج، أدركت أن هناك ألف طريقة للعب كرة القدم".

دينيز يهتم أيضا بما هو أكثر من الخطط فلقد "تخرج في علم النفس. إنه ذكي للغاية. لديه طريقة خاصة في إدارة وتحفيز اللاعبين. إنه أمر مثير للاهتمام للغاية"، بحسب بيفيتي.

وعُرف عن دينيز المحادثات المطولة مع اللاعبين وتحفيزهم حيث قال للاعبي البرازيل قبل مباراة بيرو في تصفيات كأس العالم الأخيرة "أريد منكم التمرير بجوع وعطش حتى يقول لاعبو الخصم المنهكين: اللعنة على الطريقة التي تلعب بها البرازيل".

دينيز سبق أيضا وصرّح في 2015 قائلا: "البُعد الإنساني أكثر أهمية من التكتيكات. على الرغم من أنني ملتزم بكرة القدم الجماعية، إلا أنني أحاول تحقيق ذلك حتى يتمكن اللاعبون، بطريقة ما، من إعادة إنتاج الشعور الذي كان لديهم عندما حلموا لأول مرة".

وبدأ بيفيتي في شرح كيفية لعب فرق دينيز قائلا:

"إنه أمر خاص للغاية. منذ المرحلة الأولى من بناء الكرة، يريد المداورة المكثفة للغاية للاعبيه. يحاول إشراك اللاعبين الأكثر قوة فنيا في هذه المرحلة الأولى لمساعدة حارس المرمى في الاحتفاظ بالكرة ثم التقدم للأمام".

"يضَم الظهيران إلى الداخل ويلعبان بين الخطوط وهذا يسبب ارتباكا للخصم فيما يتعلق بكيفية دفاعهم. إنه يخلق معضلة لهم. إنهم لا يعرفون ما إذا كان يجب عليهم الضغط أم البقاء لحماية المنطقة لأن كل اللاعبون يدورون في المراكز".

"لا يبقى الأجنحة دائما على نطاق واسع من الملعب. إنهم يأتون إلى الداخل. يلعب جميع اللاعبين معا لذا يكون لدى اللاعب الذي يمتلك الكرة دائما 3 أو 4 خيارات تمرير قريبة. من الصعب جدا الدفاع ضد فكرة دينيز لأن هناك العديد من الخيارات الهجومية".

"مبدأه الأساسي هو الاحتفاظ بالكرة، ورد فعل اللاعبين سريع للضغط على الكرة. إنه عدواني للغاية وعندما يستعيد الكرة، يكون جميع اللاعبين قريبين من بعضهم البعض".

إذا ما الفارق بين أسلوب بيب جوارديولا وفيرناندو دينيز؟

"ينصب التركيز على امتلاك الكرة وتحقيق شيء ما عند الاستحواذ تماما مثل وبيب جوارديولا. لكن مع فلومينينسي، لديك هذه الكثرة الزائدة، يريدون الاحتفاظ بالكرة لكنهم أقل تركيزا على الجانب المكاني".

وهذا مثال:

تخيل أن جاك جريليش ينطلق للعمق بالقرب من فيل فودين. بالنسبة لجوارديولا سيؤدي إلى ازدحام في المساحة. ولا يريد حدوثه.

بالنسبة لدينيز، فإن هذا يخلق ضغطا زائدا، مما يزيد من احتمالية استسلام مدافعين الخصم واختراقهم.

دينيز علّق سابقا على التشابه بين أسلوب لعبه وبيب جوارديولا قائلا: "يربطني الناس بطريقة لعبه لأنني أحب أن يمتلك فريقي الكرة، لكن هذا هو المكان الذي تنتهي فيه أوجه التشابه، لأن طريقة جوارديولا في الحصول على الكرة هي عكس طريقتي تقريبا. له ما يسميه الناس لعبة الموضعية. يلتزم اللاعبون بمساحة محددة وينتظرون حتى تصل الكرة إلى هناك".

"الطريقة التي أرى بها كرة القدم في الوقت الحالي تكاد تكون غير موضعية. اللاعبون قادرون على الخروج وتغيير مراكزهم. الملعب مفتوح واللعبة أكثر حرية. في قطاعات معينة من الملعب، نجتمع معا. لذا فنحن أمام أحد أنواع الأنظمة أكثر ثباتا من حيث المواقف والآخر أكثر حرية".

خلال استحواذ فلومينينسي على الكرة لا يظهر أي شكل محدد للفريق.

كما يظهر أعلاه، لاعبو الوسط لا يتمركزون بنفس الشكل الأوروبي، وتشعر أن الأمر عشوائيا، وهو ما ستدركه أكثر في الصورة التالية.

الجناح الأيمن ترك مركزه تمام ويقترب أكثر من الجناح الأيسر.

كيف يلعب دينيز؟

المدرب البالغ 49 عاما يعتمد على الورق على خطة 4-2-3-1 لكنه الفريق يمكنه التحول سريعا إلى شكلي 4-2-4 و4-1-5.

في الخروج بالكرة من الخلف يبدأ الفريق في اللعب بشكل ضيق للغاية ويقترب اللاعبون من بعضهم البعض، ويبدأوا في تمرير كرات قصيرة والفكرة الأساسية أن يكون لكل لاعب أكثر من 3-4 خيارات للتمرير من أجل الخروج بالكرة بشكل صحيح.

دينيز شدد من قبل روح لعبته هي "علاقات اللاعبين" وهو ما يأتي عكس اللعب التموضعي، من حيث الطريقة التي يقرأ بها اللاعبون ويتواصلون مع بعضهم البعض، وكيف يستحضرون الحركة بشكل عفوي، وهو تسلسل لم يناقشوه في غرفة مجلس الإدارة.

وأوضح دينيز لجلوبو سابقا: "يتعلق الأمر بمنح اللاعبين الحرية المطلقة لإطلاق العنان لإبداعهم".

يفكر دائما لاعب فريق فلومينينسي التمرير لأقرب زميل له حيث يتواجد عدد أكبر لخلق مزيد من التمريرات الثنائية والبينية بين اللاعبين، عوضا عن التمرير للاعب في الطرف الآخر من الملعب رغم وجود بشكل خالٍ من الرقابة.

ويتضح أيضا في الصورة التالية بالتمرير لأقرب لاعب عوضا عن اللاعب الموجود في الجهة العكسية لإيجاد المساحات اللازمة.

فلومينينسي الموسم المنقضي من الدوري البرازيلي كان الأكثر استحواذا بمتوسط 58.8% والأكثر دقة على مستوى التمريرات بنسبة 88%.

يعتمد الفريق أكثر على التمريرات الثنائية (ون-تو) أو الثلاثية (السلم) وهي تمرير الكرة بين 3 لاعبين في نفس الخط للخروج بالكرة من الدفاع للهجوم.

صورة أخرى لفكرة التمريرة الثلاثية على شكل "سلم".

ضربة المرمى

في بداية مشواره التدريبي طلب دينيز من حارس مرمى فريقه أن يلعب كلاعب مساعد، ويشارك في اللعب.

أراد من لاعبيه تبادل المراكز وطالبهم باللعب من الخلف، حتى لو كان ذلك محفوفا بالمخاطر. الكرات الطويلة كانت محظورة بشكل صارم حتى ضد الفرق الكبيرة خاصة أنه بدأ مشواره مع فرق صغيرة.

وما يؤكد هذا الأمر مع مرور السنوات هذا الرقم من الموسم الحالي، فلومينينسي أقل فريق سدد حارسه ركلة المرمى لأكثر من 40 ياردة بنسبة 16.6% من 325 ركلة مرمى في الدوري البرازيلي، ومتوسط الأمتار التي تقطعها الكرة من ضربة المرمى هو 17.6 مترا، رقم يعني أن الكرة لا تخرج كثيرا من منطقة الجزاء خلال تنفيذها.

تتدرج الكرة من الدفاع للوسط وصولا لصانع الألعاب، والذي يعد ورقة مهمة ورابحة في أسلوب دينيز.

الرقم 10

يعتمد دينيز في مركز رقم 10 على البرازيلي باولو هنريكي جانسو الذي بدأ مشواره في سانتوس رفقة نيمار لكن تراجعت مسيرته بسبب الإصابات وبعد رحلة قصيرة في أوروبا عاد للواجهة بعد 34 عاما مع دينيز.

دور جانسو فعال للغاية ومحوري حيث يتحرك في العمق للحصول على الكرة من أجل جذب المدافعين للخروج من مناطقهم ومن ثم يبدأ توزيع الكرة في أي من زوايا الملعب لبدء الهجمات بحسب جهة اللعب.

في حوار مع شبكة ESPN تحدث جانسو عن مدربه قائلا: "بالنسبة لي، فرناندو (دينيز) صديق شخصي، بالإضافة إلى كونه مدربا، فهو صديق شخصي ونتحدث كثيرا. لقد جعلني دائما أشعر براحة شديدة أثناء لعب كرة القدم. وهو ينجح، لأن كرة القدم التي يلعبها هي كرة القدم البرازيلية: كرة قدم ارتجالية، كرة قدم تريد دائما وفي جميع الأوقات تسجيل هدف في مرمى الخصم".

"نحن نعيد إحياء كرة القدم البرازيلية. نحن قريبين جدا. هذا يجعلني مرتاحا جدا لفعل ما أحب فعله، وما أحب القيام به، وهو لعب كرة القدم".

جانسو هو صاحب سابع مرر بشكل صحيح لكل مباراة في الدوري البرازيلي الموسم المنقضي بواقع 62.2 تمريرة بنسبة 86.2%.

كيف يسجل فلومينينسي؟

في الدوري البرازيلي سجل الفريق 51 هدفا مقسمة كالتالي

36 هدفا من لعب مفتوح بنسبة 71%

10 أهداف من كرات ثابتة بنسبة 20%

3 من ركلات جزاء بنسبة 6%

2 من هجمات مرتدة بنسبة 4%

وبالطبع يركز الفريق على الأطراف وبالأخص الناحية اليسرى سواء في اللعب أو التسديد.

وهو أقل فريق في الدوري اعتماد على الهجوم من العمق بنسبة 23%.

ويركز الفريق كثيرا على التسديد من خارج منطقة الجزاء بنسبة 43% لكن النسبة الأكبر من داخلها بنسبة 53%.

* مناطق هجوم فلومينينسي واستحواذه على الكرة.

دينيزيمو

أحد المتاجر البرازيلية يبيع قمصان بعبارة Dinizismo وشرح ماذا يعني أسلوب المدرب: "لم ير أحد شيئا كهذا في كرة القدم؛ لم يتخيل أحد أنه لا يزال من الممكن ابتكار طريقة جديدة للعب. هذا هو وقت ظهور ديمينيزمو يمكنك أن تحبه أو تكرهه؛ لكن اعلم يا أخي بأنه يُبهج عينيك ويستحق تقديرنا".

𝘿𝙄𝙉𝙄𝙕𝙄𝙎𝙈𝙊 𝙀𝙉 𝙀𝙎𝙏𝘼𝘿𝙊 𝙋𝙐𝙍𝙊 🍷 pic.twitter.com/w7GaxXCdnK — Brasileirão Play (@BrasileiraoPlay) May 11, 2023

Así sale jugando el Campeón de América. 😍 ¡DINIZISMO! 🇭🇺 pic.twitter.com/Fa7TtqHGEU — Brasileirão Play (@BrasileiraoPlay) November 12, 2023

كانو وكينيدي

يمتلك فلومينينسي أله تهديفية خارقة مخضرمة بعمر 35 عاما وهو الأرجنتيني جيرمان كانو.

الهداف المخضرم خاض 59 مباراة الموسم الجاري وسجل 40 هدفا في جميع المسابقات، وهو سادس لاعب في تاريخ الكرة البرازيلية يسجل 40 هدفا أو أكثر في موسمين متتاليين، مكررا رقما حققه من قبل لاعبين مثل بيليه وروماريو.

كانو انتفضت مسيرته الكروية فيما بعد الثلاثين عاما، حيث أصبح هداف إنديبنديينتي ميديين الكولومبي وحقق معه لقب هدافي الدوري في 4 مراحل متتالية.

كما فاز بجائزة هداف الدوري البرازيلي موسم 2022 برصيد 26 هدفا، وفي 2023 حقق جائزة هداف كوبا ليبرتادوريس برصيد 13 هدفا وهو أكثر لاعب يسجل أهدافا في البطولة بنسخة واحدة منذ عام 2000.

🔥🇭🇺 Desde el campo de juego: los dos goles de Germán Cano en el Maracaná, para el empate de @FluminenseFC. 🔊🏆 ¡Sube el volumen para sentir el verdadero #ClimaDeLibertadores! pic.twitter.com/RxD6LbMXYo — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 28, 2023

اسم آخر يبرز في الكرة البرازيلية وهو جون كينيدي الذي يبلغ من العمر 21 عاما وخاض الموسم الجاري 50 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع 5 في جميع المسابقات.

تألق كينيدي بشكل واضح في الأدوار الإقصائية لكوبا ليبرتادوريس حيث خاض 6 مباريات من أصل 7 وساهم بـ 7 أهداف بتسجيل 4 وصناعة 3.

ويكفي أنه صاحب هدف الفوز بلقب البطولة على حساب بوكا جونيورز في النهائي بعدما شارك كبديل لكنه لم يُكمل سوى 21 دقيقة فقط في اللقاء لتحصل على إنذار أول ثم ثانٍ بسبب احتفاله المبالغ فيه بحسب الحكم بعد هدف الفوز باللقب.

كيف يستقبل فلومينينسي الأهداف؟

في 113 مباراة لدينيز مع فلومينينسي استقبل الفريق معدل 1.03 هدف لكل مباراة.

في 2023 خاض الفريق 69 مباراة في جميع المسابقات خرج بشباك نظيفة في 25 مباراة.

تكمن مشاكل الفريق الدفاعية في التعامل مع الكرات العرضية فهم أقل فريق فوزا بالصراعات الهوائية بمتوسط 11.4 لكل مباراة.

في كوبا ليبرتادوريس فقط استقبل الفريق 7 أهداف من كرات عرضية 4 من لعب مفتوح و3 جاءت من ركلات ركنية.

* جميع أهداف التي سجلها فلومينينسي في كوبا ليبرتادوريس بدءا من دور المجموعات وحتى نصف النهائي.

وكذلك المرتدات السريعة للخصوم بعد تمريرات سريعة.

مخضرمون

في حراسة المرمى يتواجد فابيو حارس البرازيل في كأس العالم للناشئين والتي أقيمت في مصر عام 1997.

الحارس البالغ 43 عاما شارك في 65 مباراة العام الجاري استقبل 63 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 25.

في الدفاع يظهر مارسيلو الظهير الأيسر وقائد ريال مدريد السابق والذي وصف فوزه بلقب كوبا ليبرتادوريس كإنجاز أكبر من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وفي الظهير الأيمن يتواجد صامويل أكسافير صاحب الـ 33 عاما.

ويتقاسم قلب الدفاع كل من المخضرم فيلبي ميلو صاحب الـ 40 عاما بالإضافة إلى القائد نينو الذي يعرف كيفية التسجيل بالرأس وصاحب 26 عاما والفائز من قبل بذهبية أولمبياد ريو 2016.

وتعتبر السمة الأبرز بين الرباعي هي البطئ في الشق الدفاعي، لكنهم يشكلون خطورة محققة مع الانطلاقات الهجومية والاستحواذ.

يذكر أن الفريق استقبل 47 هدفا في 38 مباراة بالدوري الموسم المنقضي بمعدل 1.2 هدفا لكل مباراة.

الضغط

يضغط فلومينينسي بكل شراسة على خصمه من أجل استعادة الكرة في أسرع وقت ممكن وبأكبر كثافة عددية.

في الدوري البرازيلي موسم 2023 فلومينينسي ثاني أقل فريق تدخل لاعبيه بشكل ناجح لقطع الكرة برصيد 546، وهو أقل فريق استعاد الكرة من مناطقه الدفاعية في المسابقة، وثالث أقل فريق استعادة للكرة من منتصف الملعب، ورابع أكثر استعاد الكرة من الثلث الدفاعي للخصم في الدوري برصيد 82 مرة.

وبحسب مؤشر PPDA (كثافة قوية في الضغط تجعل الخصم بتمرير الكرة بشكل أقل) فأن الأحمر والأخضر ثاني أكثر فريق نجاحا في ضغطه على دفاعات الخصم في منتصف ملعب بعد براجانتينو بـ 8.73.

ويظهر أيضا رقميا أن الفريق هو الأكثر تحصلا على بطاقات في الدوري البرازيلي برصيد 113 بطاقة صفراء و9 حمراء.

* صور توضح كيفية ضغط لاعبي الفريق على الخصم.

نجم ليفربول المستقبلي؟

يتواجد في مركز الوسط المدافع، أندري صاحب القميص 7 والبالغ 22 عاما والذي يعد عنصرا محوريا في الفريق.

أندري شارك في 60 مباراة الموسم الجاري وسجل هدفا وحيدا جاء من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في بطولة كوبا ليبرتادوريس.

ويبرز اسم أندري ضمن الأسماء المرشحة للانتقال إلى ليفربول في يناير 2024 أو ربما صيف الموسم المقبل، فلماذا؟

أبرز أرقام أندري في الدوري البرازيلي 2023

أكثر لاعب مرر في الثلث الهجومي للخصم برصيد 223 تمريرة

أفضل نسبة تمرير صحيحة للكرة بنسبة 94.5% بمتوسط 80 تمريرة باللقاء.

أكثر لاعب لمس الكرة في الدوري بـ 2745 لمسة

أكثر لاعب حمل الكرة في الدوري للخطوط الأمامية بـ 5852

ويجاور أندري، مارتينيلي بالعمر ذاته 22 عاما حيث شارك الموسم الجاري في 49 مباراة سجل 3 وصنع 3.

لاعب بيراميدز السابق

في الثلاثي الأمامي يتواجد الكولومبي الدولي جون أرياس والبرازيلي المخضرم كينو لاعب بيراميدز السابق والذي يعرف الأهلي جيدا بالإضافة إلى كينو.

أرياس يعد الأخطر خاصة فيما يتعلق بالمساهمات التهديفية برصيد 28 مساهمة في 59 مباراة بواقع 11 هدفا و17 تمريرة حاسمة.

بينما كينو استغل خبراته وسجل 5 وصنع 13 في 51 مباراة الموسم المنقضي، وصنع هدف الفريق الأول في نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز بعرضية أرضية متقنة.

معدل الأعمار

متوسط قائمة الفريق في موسم 2023، 27.4 عاما.

30 عاما لمركز حراسة المرمى

30 عاما للمدافعين

25 عاما للاعبي الوسط

25 عاما للمهاجمين

المتوسط العمري للفريق الأساسي: 32.2 عاما

التشكيل المتوقع للفريق أمام الأهلي:

حراسة المرمى: فيليبي

الدفاع: مارسيلو - فيليبي ميلو - نينو - صامويل إكسافير

الوسط: أندري - مارتينيلي

أمامهما: كينو - جانسو - جون أرياس

الهجوم: جيرمان كانو

خاض فريق فلومينينسي العام الجاري 70 مباراة منذ بداية الموسم الجاري.

حقق لقب كوبا ليبرتادوريس بعد خوض 13 مباراة.

أنهى الدوري البرازيلي في المركز السابع برصيد 56 نقطة من 38 مباراة.

ودع كأس البرازيل من دور الـ 16 بعد خوض 4 مباريات.

حقق لقب بطولة كاريوكا (ولاية ريو دي جانيرو) بعدما خاض 15 مباراة.

سيواجه الأهلي فريقا يخوض أول مباراة له في كأس العالم للأندية بتاريخه والذي سيسعى بكل قوة لإظهار بصمته الكروية للعالم مع مدربه دينيز الذي دائما ما كان يرى كرة الصالات التي يتأسس بها لاعبي البرازيل منذ الصغر كأساس لأفكاره، لأنه يرى "ليس على البرازيل أن تقلد أوروبا. علينا أن نبتكر أفضل أسلوب لدينا هنا".