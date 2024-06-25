تذكرتي: التنسيق مع الأهلي بشأن تذاكر مباراة القمة الملغية

أعلنت شركة تذكرتي التنسيق مع مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن تذاكر مباراة القمة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وجاء في بيان تذكرتي: "بناءً علي قرار نادي الزمالك بعدم خوض مباراته أمام النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، نحيطكم علماً بأنه جاري التنسيق مع مجلس إدارة النادي الأهلي -بصفته صاحب المباراة- بشأن تذاكر المباراة".

وكان النادي الأهلي أعلن مطالبته بتعويض جماهيره عن تذاكر مباراة القمة أمام الزمالك بعد الإعلان عن عدم إقامتها.

وكلف محمود الخطيب رئيس النادي لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسؤولي شركة تذكرتي للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي اشترت تذاكر القمة، وذلك بعد أن تلقى خطابا من رابطة الأندية يفيد بعدم إقامة المباراة في موعدها واعتبار الأهلي فائزا بها بنتيجة 2-0.

في الإطار ذاته قال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي الآن سيدرس كل التفاصيل الخاصة بالأمور التنظيمية مثل تذاكر المباراة وتكاليف استقدام طاقم التحكيم وسيراجع كافة العقود لمعرفة الإجراءات التي سيتخذها النادي".

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:

"تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

"وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلًا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا".

"فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعهمم الذي لا يتوقف".

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتبار بيان الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي إعلانا رسميا عن ذلك.

وقال دياب لـFilGoal.com: "رابطة الأندية تعتبر بيان الزمالك إعلانا رسميا بعدم خوض مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا والمباراة لن تقام".

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة