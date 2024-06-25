مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: استبدال يوم طاقم تحكيم بعد إلغاء القمة بجولة سياحية في القاهرة

وصل طاقم التحكيم الإسباني المكلف بإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى القاهرة منذ قليل.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "لم نستطع الاعتذار لطاقم الحكام عن إلغاء مباراة القمة ولا مجال للتراجع عن سداد مستحقاته المالية التي دفعها الأهلي".

وأضاف "سيتم استبدال يوم طاقم التحكيم في القاهرة بجولة سياحية قبل مغادرة مصر".

وجاء طاقم تحكيم مباراة القمة كالآتي:

حكم ساحة: أليخاندرو مونييز

حكم مساعد: دييجو سانشيز

حكم مساعد: فابيان بلانكو

حكم رابع: فرانشيسكو خوسيه

حكم فيديو: سانتياجو خايمي

حكم فيديو مساعد: ميجيل أنخل أرياس

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتبار بيان الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي إعلانا رسميا عن ذلك.

وقال دياب لـFilGoal.com: "رابطة الأندية تعتبر بيان الزمالك إعلانا رسميا بعدم خوض مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا والمباراة لن تقام".

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة