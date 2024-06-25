أحمد سالم: الزمالك اعتذر ولم ينسحب.. وهل يستطيع عامر حسين وضع جدول الدوري بالكمبيوتر؟

اعترض أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، على تسمية قرار نادي الزمالك بـ"الانسحاب".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية لقناة "ام بي سي 2": "الزمالك اعتذر ولم ينسحب، الأزمة لا علاقة لها بالأهلي، لو كانت المباراة القادمة أمام أي فريق آخر لم نكن لنلعبها".

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:

"تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

"وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلًا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا".

"فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعهمم الذي لا يتوقف".

وعن معنى الظروف القهرية المذكورة في بيان الزمالك، أوضح سالم: "الظروف القهرية هي كرامة الزمالك، وسيكون لنا رد قانوني بعد دراسة ما ورد في خطاب الرابطة لاتحاد الكرة والنادي الأهلي باعتبار نتيجة المباراة 2-0"

وأكمل: "هناك ردود ومواقف جاهزة إذا لم يتم تلبية مطالبنا، سنعلن عن موقفنا من المباراة المقبلة، ونتخذ قراراتنا بدون تسرع أو عشوائية".

وأضاف: "لا يعيب الزمالك تأييد الجمهور في هذا الموقف، ولكن مجلس الإدارة يتخذ القرار المناسب لمصلحة النادي سواء أيده الجمهور أو لم يؤيده، ويدرس الأضرار القانونية تجاه أي موقف يتخذه

وانتقد المتحدث باسم الزمالك، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات: "عامر حسين يتولى رئيس منطقة الإسكندرية، وعضو رابطة الأندية، وعضو اتحاد الكرة، ورئيس لجنة المسابقات، والمدير التنفيذي لنادي سبورتنج، فكيف يستطيع إدارة كل تلك المناصب، يدير الأمور بشكل بعيد عن الحداثة، هل يستطيع الجلوس على الكمبيوتر لوضع جدول مباريات الدوري؟"

وأضاف: "لا نعلم من هم أعضاء لجنة المسابقات الأربعة، ولمن نشكو عامر حسين رئيس اللجنة؟"

وعن سبب اعتراض الزمالك في هذا التوقيت، علق سالم: "تركيزنا كان منصب على الكونفدرالية، وبعد التفرغ للدوري مع تعاقب المباراة وأخطاء التحكيم قررنا الاعتراض، ومن حقنا الاعتراض في أي وقت، وتعرضنا لأخطاء تحكيمية صارخة في مباراة المصري ولذلك قررنا الاعتراض".

وأكمل: "افترضنا حسن النية لفترة طويلة ولكن الأمور باتت مريبة، استمرار إدارة نفس الحكام للمباريات هو استفزاز شديد، ولم نحصل على وعد بأي حل من مطالبنا الأربعة ولم نحصل على أي عرض للتراجع عن موقفنا".

وتساءل: "لماذا لم يتم تحديد موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز، في الوقت الذي خاض فيه الأهلي مباراتين أمام الداخلية وفاركو ذهابا وإيابا وهم فريقين مهددين بالهبوط؟.. مبارياتنا المعلن مواعيدها حتى 11 يوليو، ولا نعلم جدول مبارياتنا بعد ذلك التاريخ، فلماذا لا يتم الكشف عن مواعيد بقية مباريات الدوري؟"

واختتم: "ندرس كافة السيناريوهات بشأن خوض المباريات المقبلة في الدوري، ومصير مطالبنا، وحل تصعيد الأزمة للمحكمة الرياضية مطروح أمام مجلس إدارة الزمالك".

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة