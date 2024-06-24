خطوة من الخطيب لبحث طريقة تعويض جماهير الأهلي عن تذاكر القمة

أعلن النادي الأهلي عن مطالبته بتعويض جماهيره عن تذاكر مباراة القمة أمام الزمالك بعد الإعلان عن عدم إقامتها.

وكلف محمود الخطيب رئيس النادي لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسؤولي شركة تذكرتي للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي اشترت تذاكر القمة.

جاء ذلك بعد أن تلقى الأهلي خطابا من رابطة الأندية يفيد بعدم إقامة المباراة في موعدها واعتبار الأهلي فائزا بها بنتيجة 2-0.

وطلب الخطيب من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي.

في الإطار ذاته قال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي الآن سيدرس كل التفاصيل الخاصة بالأمور التنظيمية مثل تذاكر المباراة وتكاليف استقدام طاقم التحكيم وسيراجع كافة العقود لمعرفة الإجراءات التي سيتخذها النادي".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتبار بيان الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي إعلانا رسميا عن ذلك.

وقال دياب لـFilGoal.com: "رابطة الأندية تعتبر بيان الزمالك إعلانا رسميا بعدم خوض مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا والمباراة لن تقام".

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