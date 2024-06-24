الأهلي لـ في الجول: الرابطة أخطرتنا باعتبار الفريق فائزا بالقمة 2-صفر.. وإلغاء المعسكر

أعلن النادي الأهلي اخطاره من قبل رابطة الأندية المصرية إلغاء مباراة القمة ضد الزمالك واعتبار الفريق فائزا بنتيجة 2-0.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي لـFilGoal.com: "تلقينا خطابا من رابطة الأندية ينص على اعتذار الزمالك عن عدم لعب مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا وبناء عليه سيتم إلغاء معسكر الفريق".

وأضاف "الأهلي الآن سيدرس كل التفاصيل الخاصة بالأمور التنظيمية مثل تذاكر المباراة وتكاليف استقدام طاقم التحكيم وسيراجع كافة العقود لمعرفة الإجراءات التي سيتخذها النادي".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتبار بيان الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي إعلانا رسميا عن ذلك.

وقال دياب لـFilGoal.com: "رابطة الأندية تعتبر بيان الزمالك إعلانا رسميا بعدم خوض مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا والمباراة لن تقام".

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