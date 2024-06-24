مطاردة الصدارة وتراجع أبيض.. ترتيب جدول الدوري بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك

تمسك الزمالك بقراره وأعلن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقررة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة تم احتساب الأهلي فائزا بنتيجة 2-0، ليحصد 3 نقاط جديدة في منافسته على لقب الدوري، ليواصل مطاردة بيراميدز.

الفوز الثامن

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة من 19 مباراة، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر.

الأهلي وصل إلى فوزه الثامن على التوالي، حيث ترجع آخر خسارة تلقاها الأهلي أمام الزمالك يوم 15 إبريل الماضي بهدفين لهدف.

بيراميدز يحتل صدارة الدوري برصيد 62 نقطة من 25 مباراة.

وفي حالة فوز الأهلي بجميع مؤجلاته الستة، والوصول لنفس عدد مباريات بيراميدز، سيصل لصدارة الدوري بفارق نقطة وحيدة.

تراجع الزمالك

وعلى الجانب الآخر، خسر الزمالك نقاط المباراة، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط إضافية وفقا للائحة، ما سيجعل رصيده 31 نقطة من 21 مباراة متراجعا للمركز 11 مع 4 مباريات مؤجلة للفريق، وهو نفس رصيد الإسماعيلي والجونة.

وفي حالة فوز الزمالك بمؤجلاته والتساوي مع بيراميدز المتصدر في نفس عدد المباريات سيصل لـ43 نقطة في المركز الثالث.

ترتيب الدوري

1 - بيراميدز 62 نقطة من 25 مباراة

2 - الأهلي 45 نقطة من 19 مباراة

3 - المصري 42 نقطة من 26 مباراة

4 - إنبي 40 نقطة من 26 مباراة

5 - سموحة 39 نقطة من 26 مباراة

6 - زد 38 نقطة من 25 مباراة

7 - مودرن فيوتشر 38 نقطة من 26 مباراة

8 - سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 26 مباراة

9 - الاتحاد السكندري 36 نقطة من 27 مباراة

10 - طلائع الجيش 34 نقطة من 25 مباراة

11 - الزمالك 31 نقطة من 21 مباراة

12 - الإسماعيلي 31 نقطة من 27 مباراة

13 - الجونة 31 نقطة من 27 مباراة

وترى إدارة الزمالك في قرارها تسجيلا لموقف من أجل تحسين المستوى التحكيمي وأجندة المباريات، ما يراه النادي إصلاحا لحال الكرة المصرية، سيستفيد منه الجميع.

وأعلن الزمالك بشكل رسمي موقفه النهائي بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي، وذلك بعد الاجتماع الذي جمع أشرف صبحي وزير الرياضة وحسين لبيب رئيس الزمالك، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

وقرر الزمالك عدم خوض المباراة معلنا ذلك في بيان رسمي جاء كالآتي:

"تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة