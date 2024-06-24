مصدر من الأهلي لـ في الجول: مستمرون في معسكر القمة حتى يتم إخطارنا بإلغاء المباراة

شدد مصدر مسؤول من النادي الأهلي على أن فريق كرة القدم مستمر في معسكره لمباراة القمة ضد الزمالك بشكل طبيعي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الفريق مستمر في المعسكر بشكل طبيعي ونستعد للمباراة".

وأضاف "لن يتم أي شيء جديد حتى تخطرنا رابطة الأندية بإلغاء المباراة".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتبار بيان الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي إعلانا رسميا عن ذلك.

وقال دياب لـFilGoal.com: "رابطة الأندية تعتبر بيان الزمالك إعلانا رسميا بعدم خوض مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا والمباراة لن تقام".

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة