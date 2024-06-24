مصدر من الأهلي لـ في الجول: مستمرون في معسكر القمة حتى يتم إخطارنا بإلغاء المباراة

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 21:41

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

شدد مصدر مسؤول من النادي الأهلي على أن فريق كرة القدم مستمر في معسكره لمباراة القمة ضد الزمالك بشكل طبيعي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الفريق مستمر في المعسكر بشكل طبيعي ونستعد للمباراة".

وأضاف "لن يتم أي شيء جديد حتى تخطرنا رابطة الأندية بإلغاء المباراة".

أخبار متعلقة:
دياب لـ في الجول: اعتبار بيان الزمالك إعلانا رسميا بعدم خوض القمة.. واعتماد فوز الأهلي الزمالك يعلن رفض خوض القمة أمام الأهلي خبر في الجول - إلغاء معسكر الزمالك استعدادا لمباراة القمة ضد الأهلي

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتبار بيان الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي إعلانا رسميا عن ذلك.

وقال دياب لـFilGoal.com: "رابطة الأندية تعتبر بيان الزمالك إعلانا رسميا بعدم خوض مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا والمباراة لن تقام".

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة

الأهلي الزمالك مباراة القمة أحمد دياب الدوري المصري
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يعلن قبول استقالة طارق العشري.. وعقوبة ضد اللاعبين خطوة من الخطيب لبحث طريقة تعويض جماهير الأهلي عن تذاكر القمة الأهلي لـ في الجول: الرابطة أخطرتنا باعتبار الفريق فائزا بالقمة 2-صفر.. وإلغاء المعسكر خلفا لعبد الرؤوف.. بلدية المحلة يعلن تعيين أحمد كشري مديرا فنيا للفريق الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد فاركو مطاردة الصدارة وتراجع أبيض.. ترتيب جدول الدوري بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك خرافية من منتصف الملعب.. الاتحاد السكندري يدفع ثمن البناء بالخسارة أمام فاركو الداخلية يتمسك بالأمل ويفوز على زد
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يعلن قبول استقالة طارق العشري.. وعقوبة ضد اللاعبين 25 دقيقة | الدوري المصري
خطوة من الخطيب لبحث طريقة تعويض جماهير الأهلي عن تذاكر القمة 38 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي لـ في الجول: الرابطة أخطرتنا باعتبار الفريق فائزا بالقمة 2-صفر.. وإلغاء المعسكر 51 دقيقة | الدوري المصري
السهرة_الرياضية – قصة "أسوأ نادي في تاريخ كرة القدم" يرصدها Next Goal Wins .. كيف وصل لتصفيات كأس العالم؟ 52 دقيقة | أمريكا
خلفا لعبد الرؤوف.. بلدية المحلة يعلن تعيين أحمد كشري مديرا فنيا للفريق 58 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد فاركو ساعة | الدوري المصري
مطاردة الصدارة وتراجع أبيض.. ترتيب جدول الدوري بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر يورو 2024 - كرواتيا (1)-(0) إيطاليا.. جووول مودريتش ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة 4 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ