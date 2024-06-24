يورو 2024 - منتخب إنجلترا يتلقى دفعة بعودة مدافعه قبل لقاء سلوفينيا

شارك لوك شو مدافع مانشستر يونايتد في تدريبات منتخب إنجلترا لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة سلوفينيا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة يورو 2024.

وشهد مران يوم الاثنين مشاركة شاو في التدريبات الجماعية رفقة زملائه.

وذلك بعدما أدى تدريبات فردية من أجل استعادة لياقته البدنية.

ويغيب شاو عن الملاعب منذ فبراير الماضي بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وكان جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا اصطحب لوك شو للبطولة مؤكدا أنه سوف يواصل التأهيل ويستطيع المشاركة في المباريات بلا مشكلة.

لكن مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج كشف سابقا أن لوك شو لن يستطيع المشاركة في المباريات إلا حال تأهل إنجلترا إلى دور الـ16

ويعتمد منتخب إنجلترا على كيران تريبيير الظهير في مركز الظهير الأيسر بدلا من مركزه المعتاد في الناحية اليمنى.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة بأربع نقاط يليه الدنمارك بنقطتين بفارق الأهداف عن سلوفينيا وأخيرا صربيا بنقطة وحيدة.

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