تقرير: فان نيستلروي يفضل الانضمام لجهاز تين هاج في يونايتد عن تدريب بيرنلي

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 17:04

كتب : FilGoal

رود فان نيستلروي

يفضل رود فان نيسلتروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق الانضمام للجهاز الفني للشياطين الحمر أكثر من تولي تدريب فريق بيرنلي، حسب تقارير هولندية.

وتواصل نادي مانشستر يونايتد مع مهاجمه السابق رود فان نيسلتروي من أجل الانضمام للجهاز الفني بقيادة إريك تين هاج، بينما يحاول بيرنلي إقناعه بتدريب الفريق، حسب بعض التقارير.

وأوضحت جريدة AD الهولندية أن فان نيستلروي يقترب من الموافقة على عرض يونايتد بالانضمام لجهاز تين هاج.

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ويبدو أن مشروع يونايتد مع تين هاج أثار حماس المهاجم الهولندي السابق أكثر من مشروع بيرنلي الذي سيلعب في دوري القسم الثاني الموسم المقبل.

يوم الأحد، أفاد فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا أنه تم التواصل مع رود فان نيستلروي ليكون جزءًا من طاقم عمل إريك تين هاج الجديد في مانشستر يونايتد.

وأضاف أنه من الممكن أن تحدث تغييرات في طاقم تدريب مانشستر يونايتد.

وأوضح أن القرار متروك لفان نيستلروي لأنه مرشح قوي أيضًا ليكون مدربا جديدا لبيرنلي ليحل محل فينسينت كومباني.

قد يتخذ النجم الهولندي السابق قراره الأسبوع المقبل، حسب التقارير.

قبل أيام، ذكرت جريدة دي تيليجراف الهولندية أن رود فان نيستلروي هو المرشح الأوفر حظا لتولي مهمة بيرنلي.

في حالة إتمام الصفقة سيخلف فان نيستلروي المدرب فينسنت كومباني الذي ذهب لتدريب بايرن ميونيخ هذا الصيف.

بيرنلي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيلعب في دوري القسم الثاني الموسم المقبل.

فان نيستلروي - 47 ​​عاما - لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من 2001 إلى 2006 وسجل 95 هدفا لمانشستر يونايتد في 150 مباراة.

وفي العام الماضي، غادر تدريب إيندهوفن قبل المرحلة الأخيرة من موسم 2022-2023.

وبدأ رود مسيرته التدريبية كمدرب مساعد لمنتخب هولندا في 2014 مع جوس هيدنيك ودالي بيلند.

ثم تولى تدريب فرق شباب وناشئين إيندهوفن ثم تولى تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت في 6 مباريات.

وفي 2020 عاد للعمل في منتخب هولندا كمدرب مساعد لفرانك دي بور.

وفي العام التالي أصبح المدير الفني لفريق أيندهوفن تحت 21 عاما ثم في بداية الموسم الماضي تولى تدريب الفريق الأول.

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