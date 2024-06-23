دربي كتالونيا الأصلي يعود.. إسبانيول يتأهل إلى الدوري الإسباني

الأحد، 23 يونيو 2024 - 22:26

كتب : FilGoal

إسبانيول

تأهل إسبانيول إلى الدوري الإسباني مجددا بعد الفوز على ريال أوفيدو في نهائي الملحق بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وأصبح إسبانيول ثالث المتأهلين للدوري الإسباني الموسم المقبل بعد بلد الوليد وليجانيس. (طالع التفاصيل)

وتأهل ليجانيس وبلد الوليد الذي يمتلكه رونالدو الظاهرة إلى الدوري الإسباني باحتلال صدارة ووصافة الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

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فيما خاض إسبانيول مباريات الملحق الإقصائية مع إيبار وسبورتنج خيخون وريال أوفيدو من أجل تحديد المتأهل الأخير.

وتفوق إسبانيول في نصف النهائي على خيخون بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين بنصف النهائي.

وفاز ريال أوفيدو بنتيجة 2-0 على إيبار في المباراة الثانية.

وفي النهائي انتصر أوفيدو بهدف دون رد على ميدانه.

وفي الإياب وبفضل ثنائية خافي بويدو في 3 دقائق بين 44 و45+2 خطف إسبانيول بطاقة التأهل على ملعبه كورنيا دي لوجبيرات.

ولم يسبق لإسبانيول حصد لقب الدوري الإسباني، وحقق من قبل لقب دوري الدرجة الثانية مرتين آخرها 2020-21.

وفاز بلقب كأس ملك إسبانيا في 4 مناسبات آخرها موسم 2005-06.

ويعد إسبانيول المنافس التقليدي لبرشلونة في أقليم كتالونيا وتعرف مواجهة الفريق بـ دربي كتالونيا.

وكان برشلونة سببا في هبوط إسبانيول للدرجة الثانية في 2020 بالفوز 1-0.

وبذلك سيضم الموسم المقبل من الدوري الإسباني 3 فرق كتالونية هي برشلونة وإسبانيول وجيرونا.

وبذلك سيكون لدينا 6 مواجهات الموسم المقبل في الدوري الإسباني تحمل اسم دربي كتالونيا.

إسبانيول الدوري الإسباني دربي كتالونيا
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