فريق رونالدو وليجانيس يصعدان إلى الدوري الإسباني

الأحد، 02 يونيو 2024 - 23:58

كتب : FilGoal

أوسكار بلانو - بلد الوليد

صعد بلد الوليد وليجانيس إلى الدوري الإسباني بشكل رسمي بعد انتهاء بطولة الدوري الإسباني للدرجة الثانية.

ويملك البرازيلي رونالدو نازاريو أسطورة كرة القدم نادي بلد الوليد.

وفاز ليجانيس على منافسه إلتشي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

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وتصدر ليجانيس جدول الترتيب برصيد 74 نقطة من 20 انتصار و8 هزائم و14 تعادل.

وعلى الجانب الآخر خسر بلد الوليد من تينيريفي بهدفين مقابل هدف.

وبالرغم من الخسارة إلا أن فوز إيبار لم يكن كافيا للحصول على المركز الثاني والبطاقة الأخيرة للتأهل للدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وأنهى بلد الوليد خلف ليجانس بفارق نقطة واحدة من 21 فوز و9 تعادلات و12 هزيمة.

وغاب بلد الوليد فقط لمدة موسم واحد وتمكن من العودة سريعا.

ومن المقرر أن يلعب أصحاب المركز الثالث والرابع والخامس والسادس ملحق من أجل التأهل.

وأصحاب هذه الفرق هم إيبار وإسبانيول وسبورتنج خيخون وريال أوفييدو.

الدوري الإسباني ليجانيس ريال أوفييدو بلد الوليد
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