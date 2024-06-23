في الجول يكشف سبب عدم تواجد جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون

الأحد، 23 يونيو 2024 - 22:20

كتب : بسام أبوبكر

جائزة رجل المباراة

لقطة أثارت الجدل عقب مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بعدم تواجد جائزة رجل المباراة.

وحقق بيراميدز الفوز على المقاولون في المباراة التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 62 في صدارة الدوري من 25 مباراة.

وحصل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز على جائزة رجل المباراة، لكن الجائزة نفسها لم تتواجد ولم يتسلمها اللاعب.

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وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com أسباب غياب الجائزة عن المباراة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الشركة الراعية هي المسؤولة عن إحضار جائزة رجل المباراة إلى ملاعب الدوري ومن ثم تسليمها إلى اللاعب الفائز بها بمعرفة مراقب المباراة".

وأضاف "مندوب الشركة الراعية المكلف بإحضار الجائزة لمباراة بيراميدز والمقاولون تعرض لظروف في الطريق أدت إلى تأخره عن التواجد في الملعب عقب اللقاء، ولذلك سيتم تسليم الجائزة إلى اللاعب الفائز بها في وقت لاحق".

وسجل فيستون ماييلي ثنائية من أهداف بيراميدز الثلاثة في المباراة.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يفوز فيها فيستون ماييلي بجائزة رجل المباراة في الدوري هذا الموسم.

فيستون ماييلي جائزة رجل المباراة الدوري المصري بيراميدز المقاولون العرب
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