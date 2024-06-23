ثروت سويلم: القمة في موعدها وأعتقد أن الزمالك سيلعب.. وإلغاء الدوري غير مطروح

شدد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية على إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها.

وكان الزمالك قد رفض المشاركة في المباريات قبل خوض مؤجلات المسابقة.

وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عبر قناة النهار: "لا توجد لدينا قصة، الجدول معلن منذ شهر فبراير ومباراة القمة في موعدها، وأنا أكن كل الاحترام لنادي الزمالك ومجلس إدارته".

وتابع "لا يصح أن نأتي قبل مباراة مهمة مثل القمة ونتحدث عن المؤجلات رغم الإعلان منذ فترة طويلة، هل نلعب المؤجلات ويتوقف الدوري لمدة شهر ونصف؟".

وكشف ثروت سويلم "إذا لم يحضر أي فريق مباراة القمة فوفقا للائحة الدوري المصري يتم احتساب نتيجة المباراة 2-0 مع خصم 3 نقاط من الفريق المنسحب، هذا الأمر ليس من أجل الأهلي أو الزمالك لكنها لائحة".

وأضاف "رأيي الشخصي الزمالك لن يلعب 4 مباريات متتالية، وأعتقد أن الفريق سيخوض مباراته يوم الثلاثاء، وإذا حدث ما يثار فسيتم تطبيق اللائحة".

وشدد سويلم "الزمالك كيان كبير ومن المفترض ألا يصل لمرحلة الهبوط لدرجة ثانية أو ثالثة، لا يوجد (تهريج) هناك لائحة مُعلم بها من كل الأندية".

وواصل "تم عرض اقتراحات شكل الدوري على الـ 18 نادي قبل الموسم وتم رفض المقترحات باستثناء الدوري بشكله الطبيعي، وهناك صعوبة في تنسيق جدول الدوري في ظل مواعيد مفاجئة من الاتحاد الإفريقي لمبارياته".

وأوضح سويلم "عامر حسين يرتدي نظارة سوداء لا يرى أحدا ولا يعمل لصالح أي نادي، لكن هناك مشاركات قارية تحتم تأجيل مباريات".

وبسؤاله عن حل الأمر بإقالة عامر حسين أجاب "لم يحدث عرض رابطة الأندية إقالة عامر حسين من أجل تراجع الزمالك عن موقفه".

واعترف ثروت سويلم "لم أوفق في تصريحي إن الزمالك خارج المنافسة، لكن الهجوم في غير محله لإنني تواجدت 8 سنوات في اتحاد الكرة ولم أكن ضد الزمالك أبدا".

وتابع "إذا كان الزمالك لديه موقف ضد ثروت سويلم فليست لدي أي مشكلة إطلاقا حتى إذا وصل الأمر لشطب عضويتي من النادي في سبيل تخطي الأزمة وحصولهم على حقهم مني".

واختتم تصريحاته "كيف سنلغي الدوري بعد لعب هذا العدد الكبير؟ لا أعتقد أن الأمر مطروحا من الأساس".