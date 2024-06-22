يورو 2024 - مهزلة أمنية.. كيف اخترق "دب" ملعب الافتتاح وتدريبات ألمانيا

السبت، 22 يونيو 2024 - 22:32

كتب : FilGoal

التميمة المتنكرة

حدث يعتبره العديد من المتابعين مقلبًا طريفًا للغاية، بينما لا تخجل صحيفة "بيلد" الألمانية من وصفه بمسماه الحقيقي: فضيحة أمنية.

بطل هذه الفضيحة هو مارفين فيلدهاج، الذي يصل عدد مشتركي قناته عبر يوتيوب إلى 927 ألفا، وتمكن من خداع جميع مسؤولي الأمن في أكبر بطولة أوروبية للمنتخبات، باعتباره تميمة البطولة.

زي كلفه 400 يورو، وبطاقة تعريف لدخول الملعب حين فحصها رجال الأمن -بالطبع- لم يقبلها النظام، ولكن بمجرد أن أراهم تصريح موقف السيارات -المزور أيضًا- سمحوا له بالدخول دون أدنى مشكلة.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 – مارتينيز: حان الوقت لإعطاء الفرص للاعبين.. وكنا أفضل من مباراة التشيك يورو 2024 – بيبي: هذا موقفي من مواصلة اللعب.. وكررنا فرصة الهدف الأول عدة مرات يورو 2024 – لا يمل من صناعة التاريخ.. رونالدو يصبح الأكبر سنا في صناعة الأهداف بعد تألقه في يورو 2024.. نيكو ويليامز يوضح موقفه من الرحيل عن بلباو

دخل باعتباره تابع للاتحاد الألماني، ورقص في الملعب والتقط الصور مع الجماهير.. وبعد قرابة 10 دقائق من هذا العبث اكتشفوا أخيرًا أين الخلل.

هذا المشهد المهين من وجهة نظر رجال الأمن الحقيقيين، جعل فيرنر فيتيك مسؤول الحراسات الخاصة الألماني المخضرم ينفجر غضبا بشأن ما حدث، وإليكم ما قاله لصحيفة بيلد:

"في صناعة الأمن، لم يبقَ الكثير من الرجال العاملين الحقيقيين. مستوى التدريب الأول يتم في 5 أيام فقط ويُعقد في غرفة الصناعة والتجارة، وبعد ذلك يمكنهم العمل".

"في مثل هذه الأحداث الكبرى تجد نفسك لا تعرف حتى من هم الرجال الذين ستعتمد عليهم، ولا يمكنك معرفة ما إن كانوا على قدر المهمة أم لا".

"الأمر كله يتوقف على تسكين فراغات وأماكن، ولذلك ينتهي بك الأمر ترى شيئا كهذا يحدث في البطولات الأوروبية".

"المنظمون يدفعون القليل من المال، ولذلك لا أتقدم أبدًا لتنظيم الأحداث مثل اليورو. إذا أردت رجال أمن جيدين وحقيقيين، يجب أن تدفع".

إليكم هذه أيضًا، اختراق مارفين لملعب الافتتاح لم يكُن الأول من نوعه في يورو 2024، فقبلها اخترق تدريبات المنتخب الألماني.

هذه المرة كانت الأمور أسهل، حيث ارتدى قميص تدريبات المنتخب، واستأجر سيارة من نفس نوع سيارات اللاعبين ووضع عليها نفس الملصقات، ونزل بالفعل دون أن يلحظ أي من رجال الأمن أي شيء على الإطلاق.

ولكن قبل أن يكتشفوا سيارته المزيفة خرج بها وصفها خارج الملعب، وبات مضطرا لمعاودة الدخول على قدمه، فأقنع رجل الأمن إنه من فريق التواصل الاجتماعي للاتحاد الألماني، فسمح له بالدخول.

مارفين قرر التمادي في حيلته، ونزل لأرض الملعب وحاول المشاركة في المران، وأخيرًا أحدهم التفت لأن شيء ما ليس في مكانه، وهذا الشخص كان توماس مولر!

مولر كان أول من تساءل: من هذا؟ فأتاه المدرب المساعد ليقنعه إنه لاعب تحت 21 عاما ويطلب التدرب مع المنتخب الأول، فقد يكون خيارا جيدا إذا أصيب أحد قبل اليورو!

المدرب تشاور مع بقية الطاقم الفني بالفعل، قبل أن يعود إلى مارفين ويخبره إنه لا يمكنه التدرب مع المانشافت اليوم، ولكن يمكنه الجلوس على مقاعد البدلاء.

الرأي لكم الآن.. هل هو هذه البراعة؟ أم شركات الأمن في ألمانيا بهذا السوء؟

يورو 2024 ألمانيا
نرشح لكم
يورو 2024 – مارتينيز: حان الوقت لإعطاء الفرص للاعبين.. وكنا أفضل من مباراة التشيك مباشر يورو 2024 - بلجيكا (1)-(0) رومانيا.. ثالث أهداف لوكاكو الملغاة في البطولة يورو 2024 – بيبي: هذا موقفي من مواصلة اللعب.. وكررنا فرصة الهدف الأول عدة مرات تشكيل يورو 2024 - فرصة مصالحة لوكاكو أمام قاهر أوكرانيا أحلى من الكباب يورو 2024 – لا يمل من صناعة التاريخ.. رونالدو يصبح الأكبر سنا في صناعة الأهداف بعد تألقه في يورو 2024.. نيكو ويليامز يوضح موقفه من الرحيل عن بلباو رومانو: ناتشو يكمل فحوصاته الطبية للانضمام إلى القادسية
أخر الأخبار
مصدر من رابطة الأندية يوضح لـ في الجول حقيقة إقالة عامر حسين مقابل تراجع الزمالك عن مطالبه 18 دقيقة | الدوري المصري
7 غيابات في صفوف المصري أمام سيراميكا كليوباترا 30 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة المصري.. إصابة قوية لـ أحمد هاني ظهير سيراميكا 37 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - طلائع الجيش يحدد مطالبه لـ الزمالك لضم محمد شحاتة نهائيا ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - استمرار ظهور الشيبي لمواجهة المقاولون ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - طلائع الجيش يفعل بند شراء يسري وحيد من الترسانة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بسبب فارق الرواتب.. إياد العسقلاني يفضل الاستمرار في الاحتراف ساعة | المحترفون
يورو 2024 - مهزلة أمنية.. كيف اخترق "دب" ملعب الافتتاح وتدريبات ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 3 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 4 الزمالك لـ في الجول: اجتماع بين حسين لبيب وأحمد دياب.. وفي الجول يكشف الكواليس