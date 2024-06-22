موسيماني: أريد الاستمرار في الدوري السعودي.. وهذا سبب رفض تدريب نيجيريا

أوضح بيتسو موسيماني مدرب أبها السعودي السابق رغبته في الاستمرار بالدوري السعودي بعد هبوط فريقه للدرجة الثانية.

كما كشف سبب عدم موافقته لتدريب منتخب نيجيريا.

وقال موسيماني: "في ا iDiski Timesلوقت الحالي لم يعد الأمر يتعلق بالفوز بلقب الدوري الجنوب إفريقي الذي حققته 5 مرات متتالية، اكتفيت بذلك، ماذا سأفعل هنا؟ وماذا سأثبت؟".

وأضاف "دائما أنا حريص وأسعى للتقدم، حاولت معرفة ماذا يحدث في شمال إفريقيا وذهبت هناك".

وأكمل "ذهبت إلى الخليج في السعودية والإمارات ثم عدت للسعودية، ربما قطر، وربما السعودية مرة أخرى".

وأوضح "إذا أردت معرفة اختياري، سيكون السعودية مجددا، كرة قدم كبيرة، تلعب ضد ساديو ماني ويانيك كاراسكو، هناك لاعبين كبار ويجلبون أفضل المدربين والشخصيات".

وأردف "أغلب لاعبي أمم إفريقيا هناك، سيكو فوفانا وكاليدو كوليبالي، وكذلك فاشون سكالا لاعب زامبيا، يا له من اللاعب".

وواصل "سيستضيفون كأس العالم وهناك لاعبون كثُر قادمين، قرأت أن هناك احتمال لانضمام كيفين دي بروين للسعودية، هناك حيث أريد الاستمرار".

وسبق أن كشف موسيماني منذ أيام رفضته تدريب منتخب نيجيريا بعد رحيل فينيدي جورج.

وقال موسيماني: "لا يمكنك أن ترفض فرصة تدريب شوكويزي وأوسمين، هؤلاء لاعبون رائعون ومن أهم المواهب في العالم".

وأكمل "في رأيي نيجيريا تعاني في تحديد طريقة اللعب، المشكلة أن لديهم لاعبين جيدين كثر والأمر يشبه البرازيل، ولم أوافق على تدريب نيجيريا لعاطفتي تجاه جنوب إفريقيا".

يذكر أن جنوب إفريقيا ونيجيريا يتشاركا المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2026.

وأتم "لم يقدموا لي عرض بل مجرد محادثات، لابد من وضع عقد والتوقيع، إذا لم يحدث ذلك فلا اتفاق".

وتولى موسيماني قيادة أبها وهو يحتل المركز الـ17 أي قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي، قبل أن ينهي الموسم في المركز الـ16.

ودرب المدير الفني الجنوب إفريقي في السعودية من قبل لكن في دوري الدرجة الثانية عندما قاد أهلي جدة للتتويج بالدوري والصعود لدوري الدرجة الأولى في موسم 2022-2023.

وتوج موسيماني رفقة الأهلي ببطولة الدوري المصري ومرتين متتاليتين بدوري أبطال إفريقيا، وكذلك مرتين بالسوبر الإفريقي.

وخاض موسيماني تجربة قصيرة مع الوحدة الإماراتي انتهت في نوفمبر الماضي.

وقاد بيتسو فريق الوحدة في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6.

التجربة كانت السابعة في مسيرة موسيماني كمدير فني إذ درب سوبر سبورت يونايتد ومنتخب جنوب إفريقيا وصنداونز والأهلي وأهلي جدة والوحدة وأبها.