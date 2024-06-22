هدف الأهلي السابق.. مهاجم الجيش الملكي ينضم إلى جلاسكو رينجرز
السبت، 22 يونيو 2024 - 18:27
كتب : FilGoal
أكمل نادي الجيش الملكي المغربي انضمام مهاجمه حمزة إجمان إلى جلاسكو رينجرز الإسكتلندي.
وانتقل المهاجم المغربي الشاب إلى صفوف الفريق الإسكتلندي مقابل 2 مليون يورو.
ووقع حمزة إجمان مع رينجرز بعقد يمتد إلى 5 مواسم.
وتألق حمزة إجمان مع الجيش الملكي المغربي في الموسمين الماضيين وساهم في فوز فريقه بالدوري في الموسم قبل الماضي.
وذكر موقع "العمق" المغربي أن الأهلي تواصل مع إدارة الجيش الملكي في الصيف الجاري لضم حمزة إجمان لكن اللاعب فضل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.
اللاعب البالغ من العمر 21 عاما شارك في الموسم المنقضي مع فريقه في 23 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.
ويعتبر إجمان هو أحد أفراد منتخب المغرب الأولمبي الذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف الجاري.
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