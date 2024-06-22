إيفرتون يخطف موهبة أستون فيلا
السبت، 22 يونيو 2024 - 15:55
كتب : FilGoal
حسم إيفرتون صفقة التعاقد مع تيم إيروجبونام قادما من صفوف أستون فيلا.
ويراهن إيفرتون على قدرات تيم إيروجبونام صاحب الـ20 عاما فقط.
وأعلن إيفرتون تعاقده مع تيم إيروجبونام من أستون فيلا بعقد لثلاث سنوات حتى نهاية يونيو 2027.
لاعب الوسط الذي يحمل الجنسية النيجيرية بجانب الإنجليزية يعد أحد المواهب الواعدة.
إيروجبونام لعب 9 مباريات مع أستون فيلا خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.
وتنقل إيروجبونام بين أندية كوينز بارك رينجرز وويست بروميتش وأستون فيلا قبل أن ينتقل بشكل رسمي إلى إيفرتون.
وشارك إيروجبونام مع منتخبي إنجلترا تحت 17 و19 عاما لكنه لم ينضم مطلقا للمنتخب الاول حتى الآن.
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