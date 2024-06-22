تيليجراف: نيوكاسل يقترب من ضم كالفيرت لوين

السبت، 22 يونيو 2024 - 13:42

كتب : FilGoal

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يقترب نادي نيوكاسل من ضم مهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت لوين خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية في تقرير لها اليوم السبت فإن نيوكاسل يحاول منذ ثلاث سنوات ضم مهاجم إنجلترا.

ويتبقى لكالفيرت لوين في تعاقده مع إيفرتون عاما وحيدا ويرغب في خوض تجربة جديدة.

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ولكن رغم ذلك لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن حول القيمة المادية للصفقة.

وبناء عليه فقد يغادر كالوم ويلسون صفوف نيوكاسل حال نجاح النادي في ضم لوين.

اللاعب صاحب الـ27 عاما خاض 38 مباراة الموسم الماضي سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويلعب كالفيرت لوين في صفوف التوفيز منذ عام 2016 حينما انضم له قادما من شيفيلد يونايتد.

نيوكاسل إيفرتون كالفيرت لوين الدوري الإنجليزي
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