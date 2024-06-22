بعد ارتباطه بضم الشناوي.. الوحدة يسعى لحل 6 قضايا لدى فيفا

السبت، 22 يونيو 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

يسعى نادي الوحدة لترتيب أوراقه تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل من الدوري السعودي للمحترفين.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن رغبة نادي الوحدة في ضم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

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وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن إدارة الوحدة تسعى لحل أزمة 6 قضايا عالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين، ترتب على أثرها منع النادي من قيد الصفقات الجديدة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إدارة الوحدة ستجري عدة تغييرات على اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق وعلى رأسهم المغربي منير المحمدي حارس المرمى الذي لن يتم تمديد تعاقده.

مصدر من الأهلي قال في وقت سابق لـ FilGoal.com: "لم تصلنا أي عروض رسمية من الوحدة السعودي لضم محمد الشناوي".

وأوضح المصدر "حال وصول العرض بشكل رسمي سيتم دراسة الأمر بين النادي واللاعب".

وينتهي عقد الشناوي مع الأهلي في صيف 2025.

ويحق للبالغ من العمر 35 عاما التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل.

وانتشرت تقارير مطلع هذا الشهر عن رغبة نادي القادسية السعودي في ضم الدولي المصري.

وعاد الشناوي مؤخرا للملاعب بعدما غاب لفترة طويلة بسبب إصابة في الكتف.

وتعرض حارس الأهلي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا مطلع هذا العام.

وشارك الشناوي في 21 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات.

واهتزت شباك الشناوي 15 مرة هذا الموسم، فيما خرج بشباك نظيفة في 9 مباريات.

يذكر أن الوحدة أنهى الموسم الماضي في الدوري السعودي بالمركز الـ13.

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