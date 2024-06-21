كاف يعلن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة قدم (كاف) مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تستضيف المغرب نهائيات النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة الافتتاحية يوم 21 ديسمبر 2025 والنهائي في 18 يناير 2026.

🚨 The dates have been announced. 🚨 🏆 TotalEnergies AFCON 2025 📍Morocco 📆 Opening game: 21 December 2025 📆 Final game: 18 January 2026. pic.twitter.com/N11JAeDjSe — CAF (@CAF_Online) June 21, 2024

وقال باتريس موتسيبي رئيس كاف: "أنا واثق من أن بطولة أمم إفريقيا 2025 ستكون ناجحة للغاية وستكون أفضل بطولة أمم إفريقية في تاريخ هذه المسابقة".

وأضاف "استغرق الإعلان عن مواعيد البطولة 2025 وقتا أطول بكثير من المتوقع، حيث كانت هناك مناقشات معقدة وصعبة في بعض الأحيان مع مختلف الأطراف المهتمة، في ضوء جدول المباريات الدولية والمحلية الواسعة".

وأكمل "يلتزم كاف بحماية وتعزيز مصالح اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أندية كرة القدم في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم. ويلتزم كاف أيضا ببناء علاقات متبادلة المنفعة مع رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي والاتحادات القارية الأخرى لكرة القدم وفيفا".

ومن جانبه قال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي: "نأمل أن تكون بطولة أمم إفريقيا 2025 في المغرب أفضل حدث لتكريم القارة وسيوفر المغرب أفضل الظروف لاستضافة بقية إفريقيا والعالم".

CAF Executive Committee announces dates of CAF TotalEnergies Africa Cup of Nations (“AFCON”) Morocco 2025 and CAF TotalEnergies Women’s Africa Cup of Nations 2024. 👉 https://t.co/2TySJjP2wN pic.twitter.com/tZG4a8gzgv — CAF (@CAF_Online) June 21, 2024

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.