تشكيل يورو 2024 - تورام بدلا من مبابي في موقعة فرنسا وهولندا
الجمعة، 21 يونيو 2024 - 21:00
كتب : FilGoal
أعلن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عن تشكيل فريقه لمواجهة هولندا في الجولة الثانية لدور المجموعات في يورو 2024.
وشهد التشكيل غياب كيليان مبابي بعد إصابته بكسر في الأنف، حيث يبدأ ماركوس تورام بدلا منه.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: مايك ماينان
خط الدفاع: جول كوندي - دايو أوباميكانو - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز
خط الوسط: أوريليان تشواميني - نجولو كانتي - أدريون رابيو
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - ماركوس تورام - أنطوان جريزمان
أما تشكيل هولندا فجاء كالتالي:
حراسة المرمى: بارت فيربروجين
خط الدفاع: دينزيل دومفريس - ستيفان دي فري - فيرجيل فان دايك - ناثان أكي
خط الوسط: جيردي شوتن - تشافي سيمونز - تياني ريندرس
خط الهجوم: جيريمي فريمبونج - ممفيس ديباي - كودي جاكبو
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