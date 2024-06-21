أفشة يعود للتسجيل في الدوري ضد الداخلية.. وكهربا يصل للمساهمة 65

تقدم الأهلي بهدف أول عن طريق محمد مجدي "أفشة" أمام الداخلية في لقاء مؤجل من الجولة 12 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام.

وسجل أفشة الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد تمريرة طولية من إمام عاشور صوب محمود كهربا الذي مهد الكرة بصدره لأفشة وتسلم الكرة وسدد على يسار محمد فوزي متقدما للأهلي.

وسجل أفشة لأول مرة في الدوري المصري منذ 268 يوما.

وجاء آخر هدف سجله لاعب الوسط جاء ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من المسابقة.

وساهم أفشة الموسم الجاري في 5 أهداف بالدوري خلال 15 مباراة بتسجيل هدفين وصناعة 3.

وشارك أفشة الموسم الجاري في 33 مباراة سجل 3 وصنع 4 قبل المباراة الحالية.

وصنع كهربا أول أهدافه في الدوري الموسم الجاري في مباراته العاشرة بالدوري، ورفع رصيد مساهماته في الدوري لـ 6 بتسجيل 5 وصناعة 1.

ووصل كهربا مع الأهلي في جميع المسابقات لـ 65 مساهمة تهديفية بتسجيل 44 هدفا وصناعة 21 في 126 مباراة.

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