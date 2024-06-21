متحدث الزمالك يوضح عبر في الجول حقيقة شكوى اتحاد الكرة والرابطة في المحكمة الرياضية

أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لـ نادي الزمالك حقيقة التقدم بشكوى ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة في المحكمة الرياضية.

وانتشرت بعض التقارير بتقدم مسؤولو النادي بشكوى ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وقال سالم عبر FilGoal.com: "التقدم بشكوى رابطة الأندية واتحاد الكرة في المحكمة الرياضية؟ مجلس إدارة الزمالك لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن".

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وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر أون تايم سبورتس 2 أمس الجمعة: "طرح تذاكر مواجهة الأهلي؟ موقفنا ثابت كما أعلناه، ولم يتواصل معنا أحد من رابطة الأندية".

وأضاف "الزمالك لا يريد إثارة المشاكل، ولكن فقط يطلب الرد على تساؤلات حول أزمات تكررت كثيرا. مطالبنا منطقية، ولسنا أول ناد يتقدم بهذه المطالب".

وشدد "المنظومة بأكملها تعاني من مشاكل ولكن مباراة المصري هى القشة التي قصمت ظهر البعير".

وتابع " لا أجد تفسيرا لتعيين محمود البنا وأحمد الغندور في مباريات الدورة الرباعية رغم أخطائهما الجسيمة في مواجهة الزمالك والمصري".

وقال ثروت سالم عضو رابطة الأندية عبر أون تايم سبورتس 2: "موقف الزمالك؟ الدوري له نظامه وهناك لجنة مسابقات بإدارة عامر حسين تقوم بدورها على أكمل وجه وتعمل وفقا للوائح محددة".

وأضاف "لا نملك الوقت الكافي للحديث عن لعب المؤجلات ومثل هذه الأمور. لا نريد الخلل بالنظام الحالي للمسابقة خاصة أنه الأنسب وفقا للظروف المتاحة".

وتابع "أتعجب من الحديث عن مجاملة الأهلي. الزمالك أيضا تأجل له مباريات ولكنه بقدر أقل لأن مشاركاته الأهلي الخارجية تفوقه. رابطة الأندية ونظامها لعب دورا في فوز الفريقين بدوري الأبطال والكونفدرالية".

وشدد "اصرار الزمالك على موقفه؟ "مفيش حاجة اسمها كده وكل واحد يقول اللي هو عايزة وفي النهاية في إدارة محترمة تحكمها لوائح ونظام لازم يتطبق".

وأتم "مع احترامي لنادي الزمالك ولكنه بعيد عن المنافسة حتى يتحدث عن ضرورة اللعب بترتيب المباريات. نحن نعاني من ضيق الوقت ونحاول الوصول إلى أفضل نظام لتسيير المسابقة".