خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر قمة الأهلي والزمالك.. الأسعار وعدد الحضور
الخميس، 20 يونيو 2024 - 19:48
كتب : FilGoal
تستعد الكرة المصرية لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.
وأعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر القمة المقرر إقامتها يوم 25 يونيو الجاري.
وتم الاتفاق على حضور 30 ألف مشجع بواقع 15 ألفا لكل فريق، وفقا لسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي.
ولا توجد تذاكر للدرجة الثانية وفقا للاتفاق ذاته.
وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:
VIP - ألف جنيه
الدرجة الأولى - 300 جنيه
الدرجة الثالثة علوي وسفلي - 100 جنيه
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 8 مباريات أكثر.
أما الزمالك فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.
وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.
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