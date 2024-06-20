خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر قمة الأهلي والزمالك.. الأسعار وعدد الحضور

الخميس، 20 يونيو 2024 - 19:48

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - شعار النادي

تستعد الكرة المصرية لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

وأعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر القمة المقرر إقامتها يوم 25 يونيو الجاري.

وتم الاتفاق على حضور 30 ألف مشجع بواقع 15 ألفا لكل فريق، وفقا لسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي.

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ولا توجد تذاكر للدرجة الثانية وفقا للاتفاق ذاته.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

VIP - ألف جنيه

الدرجة الأولى - 300 جنيه

الدرجة الثالثة علوي وسفلي - 100 جنيه

للحجز من هنا

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 8 مباريات أكثر.

أما الزمالك فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

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