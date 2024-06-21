تقرير: سيمبا التنزاني يفسخ عقد ميكيسوني

قرر سيمبا التنزاني فسخ التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي وصنداونز السابق.

لويس ميكيسوني النادي : سيمبا سيمبا

وعاد ميكيسوني لصفوف سيمبا في الصيف الماضي بعدما انتقال منه إلى الأهلي في صيف 2021.

وبحسب موقع "Idiskitimes" الجنوب إفريقي، فإن سيمبا التنزاني قرر فسخ عقده مع لويـس ميكيسـوني لاعب الأهلي السابق بعد موسم صعب قضاه لم ينجح خلاله في استعادة مستواه المعروف عنه.

وأوضح التقارير أن اللاعب الموزمبيقي يبحث عن تجربة جديدة بعدما فشل في إحياء مسيرته مرة آخرى مع سيمبا الذي شهد تألقه قبل عدة موسم.

الجناح صاحب الـ28 عاما لعب 10 مباريات فقط مع سيمبا بالموسم الحالي وصنع هدف وحيد.

وغاب ميكيسوني عن قائمة منتخب بلاده التي خاضت منافسات النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا.

وكان ميكيسوني لاعبا ضمن صفوف سيمبا ونجح خلال موسم ونصف الموسم من تسجيل تسعة أهداف وصناعة 15 آخرين قبل أن ينتقل إلى الأهلي في صيف 2021 ولكن الفريق الأحمر فسخ تعاقده مع الصيف الماضي بالتراضي.

وشارك ميكيسوني مع الأهلي في 28 مباراة وساهم في ستة أهداف بتسجيل خمس مرات وصناعة هدف وحيد.