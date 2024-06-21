كوبا أمريكا 2024 - الأرجنتين لا تخسر في الافتتاح وتنتصر على كندا بثنائية

عزز منتخب الأرجنتين سجله في المباريات الافتتاحية لـ كوبا أمريكا عبر التاريخ وفاز على كندا في افتتاح النسخة 48 من البطولة بهدفين دون رد.

سجل هدفا اللقاء: خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الحالية من كوبا أمريكا بمشاركة 16 منتخبا بواقع 10 من أمريكا الجنوبية و6 من الشمالية.

وأقيم اللقاء على ملعب مرسيدس بنز معقل أتلانتا يونايتد الأمريكي، وهو واحد من الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026.

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وعبر تاريخ بلاد الفضة في المباريات الافتتاحية لـ كوبا أمريكا لم يخسروا من قبل بواقع 8 انتصارات و3 تعادلات.

فيما خسر منتخب كندا مباراته الأولى في مشاركته الأولى ببطولة كوبا أمريكا عبر تاريخه.

وتضم المجموعة الأولى أيضا كل من تشيلي وبيرو ويلتقيا في فجر السبت بالثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، علما بأن البطولة غير مذاعة عربيا.

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Ingresa "Capitán" la mascota de la CONMEBOL #CopaAmérica USA 2024 y luego el Kun Agüero trajo el trofeo al estadio 🔥🏆



Seguí EN VIVO #ArgentinaXTelefe por https://t.co/2ECurz6Kmn 🇦🇷 con @JPVarsky y @giraltpablo 🎙 pic.twitter.com/QFx4I0qMMa — telefe (@telefe) June 20, 2024

التشكيل

قاد ليونيل ميسي الأرجنتين في افتتاح كوبا أمريكا 2024 رفقة خوليان ألفاريز وأنخيل دي ماريا في الهجوم.

المباراة شهدت تحطيم ميسي لرقم قياسي صمد 71 عاما، وأصبح الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ كوبا أمريكا برصيد 35 مباراة. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى قاد ألفونسو ديفيز تشكيل كندا في ظهورهم الأول تاريخيا بالبطولة.

وصف المباراة

في الدقيقة 9 انفرد أنخيل دي ماريا من قبل منتصف الملعب مستغلا تقدم لاعبي كندا خلال ركلة ركنية وتوغل صوب منطقة الجزاء لكن تسديدته تصدى لها الحارس مهدرا الهدف الأول في البطولة.

وواصل منتخب الأرجنتين استغلال المساحات في ظهر دفاعات كندا، فمرت كرة طولية صوب ماركوس أكونيا الذي أرسل عرضية أرضية مرت من الجميع دون أن تجد من يودعها في الشباك في الدقيقة 27.

وبعد 3 دقائق توغل ألفونسو ديفيز من الجهة اليسرى وأرسل عرضية تهادت لتاجون بوكنان الذي سدد كرة مرت دون خطورة على مرمى الأرجنتين.

وفي الدقيقة 39 أرسل رودريجو دي بول عرضية متقنة أودعها أليكسيس ماك أليستر برأسية تصدى لها حارس كندا بسهولة.

وتألق إيميليانو مارتينيز في اختباره الأول بالتصدي لرأسية قوية من ستيفان أوستاكيو في الدقيقة 42 وتابع ديفيز الكرة بتسديدة بعيدة عن المرمى.

شوط أول انتهى سلبيا.

ومباشرة في الشوط الثاني استغل لاعبو الأرجنتين رمية جانبية لتصل الكرة إلى ماك أليستر في مواجهة الحارس الذي أبعد الكرة لتصل إلى ألفاريز الذي سدد في الشباك بسهولة معلنا أولى أهداف نسخة 2024.

هدف هو الثامن للعنكبوت في مباراته رقم 32 بقميص التانجو في جميع المسابقات، وأول أهدافه في كوبا أمريكا بعدما شارك من قبل في النسخة الماضية.

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¡GOOOOLL JULIAAAN! ⚽🕷 Argentina se pone 1-0 en el debut 🔥



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Seguí en VIVO la CONMEBOL #CopaAmérica USA 2024 en #ArgentinaXTelefe por… pic.twitter.com/Gjq0FRXQZ3 — telefe (@telefe) June 21, 2024

وكاد ألفاريز أن يضيف ثاني أهدافه في اللقاء بعدما تسلم الكرة واستدار داخل منطقة الجزاء لكنه كرته أبعدها الحارس بصعوبة لركنية.

هدأ أداء الأرجنتين قليلا وفي الدقيقة 65 تسلم ميسي كرة طولية انفرد على إثرها وسدد كرة أرضية تصدى لها الحارس ووصلت له وراوغ الحارس وسدد كرة ساقطة أبعدها المدافع ثم أشهر الحكم المساعد راية التسلل.

وأهدر جوناثان ديفيد هداف كندا فرصة تسجيل هدف التعادل برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 67.

وكاد ميسي أن يسجل الهدف الثاني من انفراد لكن تسديدته جاورت القائم الأيمن للحارس في الدقيقة 79.

ولم يستغل البديل لاوتارو مارتينيز خطأ دفاع كندا وانفرد بشكل تام وأهدر بتسديدة ضعيفة فرصة إضافة الهدف الثاني للتانجو.

البديل الآخر نيكولاس أوتاميندي أهدر فرصتين برعونة من متابعة لكرات ثاتبة.

وفي الدقيقة 88 سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني بعد سلسلة من التمريرات وصلت لميسي الذي مرر له تمريرة بيينة أودعها التورو في الشباك.

ووصل التورو للهدف رقم 25 بقميص منتخب الأرجنتين في 59 مباراة، كما سجل سادس أهدافه في 11 مباراة بكوبا أمريكا.

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¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL TOROOOOOOOO!!!!! ⚽ AHORA SÍ LAUTARO 🐂



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وفي الدقيقة 90+5 منع الحارس فرصة لميسي من التسجيل من ركلة حرة مباشرة لتنتهي المباراة بثنائية للتانجو في الافتتاح.