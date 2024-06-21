رقم جديد يتحطم بعد 71 عاما.. ميسي أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ كوبا أمريكا

أصبح ليونيل ميسي أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ بطولة كوبا أمريكا على الإطلاق.

ويشارك ميسي أساسيا في قيادة الأرجنتين لحملة الدفاع عن لقب البطولة التي يحمل لقبها ضد كندا في الافتتاح.

ويلتقي المنتخبان في ملعب مرسيدس بنز أرينا معقل فريق أتلانتا الأمريكي.

ووصل ميسي للمباراة رقم 35 له في كوبا أمريكا وأصبح الأكثر خوضا للمباريات متخطيا الحارس التشيلي سيرخيو لينفنجستون.

وظل رقم الحارس التشيلي صامدا منذ عام 1953 وحتى يومنا الحالي الذي كسر ميسي فيه الرقم بعد 71 عاما.

ويمتلك ميسي فرصة تعزيز رقمه القياسي في البطولة الحالية والتي تقام في أمريكا.

وشارك ميسي في 6 نسخ سابقة بدءا من 2007 و2011 و2015 و2016 و2019 و2021 وستكون 2024 السابعة لميسي.

ويعد الإكوادوري أليكس أجونياجا الأكثر مشاركة في نسخ مختلفة برصيد 8 نسخ بين 1987 و2004 بقميص منتخب بلاده.

ويحتل ميسي المركز السابع برصيد 13 هدفا في ترتيب هدافي كوبا أمريكا تاريخيا.

ويتصدر القائمة كل من البرازيلي زيزينو والأرجنتيني نوبيرتو مينديز برصيد 17 هدفا.

وتستضيف أمريكا البطولة بمشاركة 16 منتخبا بواقع 10 من قارة أمريكا الجنوبية و6 من الشمالية.

وتضم المجموعة الأولى أيضا كل من تشيلي وبيرو واللذان سيلتقيا فجر السبت.