عضو رابطة الأندية يتحدث عن مجاملة الأهلي.. ويرد على موقف الزمالك

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 00:30

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

رد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية على موقف نادي الزمالك بشأن استكمال منافسات مسابقة الدوري.

وحدد نادي الزمالك 4 طلبات يجب تحقيقهم من أجل استكمال بطولة الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال ثروت سالم عضو رابطة الأندية عبر أون تايم سبورتس 2: "موقف الزمالك؟ الدوري له نظامه وهناك لجنة مسابقات بإدارة عامر حسين تقوم بدورها على أكمل وجه وتعمل وفقا للوائح محددة".

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وأضاف "لا نملك الوقت الكافي للحديث عن لعب المؤجلات ومثل هذه الأمور. لا نريد الخلل بالنظام الحالي للمسابقة خاصة أنه الأنسب وفقا للظروف المتاحة".

وتابع "أتعجب من الحديث عن مجاملة الأهلي. الزمالك أيضا تأجل له مباريات ولكنه بقدر أقل لأن مشاركاته الأهلي الخارجية تفوقه. رابطة الأندية ونظامها لعب دورا في فوز الفريقين بدوري الأبطال والكونفدرالية".

وشدد "اصرار الزمالك على موقفه؟ "مفيش حاجة اسمها كده وكل واحد يقول اللي هو عايزة وفي النهاية في إدارة محترمة تحكمها لوائح ونظام لازم يتطبق".

وأتم "مع احترامي لنادي الزمالك ولكنه بعيد عن المنافسة حتى يتحدث عن ضرورة اللعب بترتيب المباريات. نحن نعاني من ضيق الوقت ونحاول الوصول إلى أفضل نظام لتسيير المسابقة".

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو مساء الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة 12 لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.

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