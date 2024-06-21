الزمالك: طرح تذاكر مباراة الأهلي؟ متمسكون بموقفنا.. وحقيقة تفعيل بند شراء شحاتة

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك موقف ناديه عقب طرح تذاكر مباراة القمة أمام الأهلي.

وأعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر القمة المقرر إقامتها يوم 25 يونيو الجاري. (طالع التفاصيل)

طرح التذاكر جاء رغم بيان نادي الزمالك الذي حدد 4 طلبات يجب تحقيقهم من أجل استكمال بطولة الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر أون تايم سبورتس 2: "طرح تذاكر مواجهة الأهلي؟ موقفنا ثابت كما أعلناه، ولم يتواصل معنا أحد من رابطة الأندية".

وأضاف "الزمالك لا يريد إثارة المشاكل، ولكن فقط يطلب الرد على تساؤلات حول أزمات تكررت كثيرا. مطالبنا منطقية، ولسنا أول ناد يتقدم بهذه المطالب".

وشدد "المنظومة بأكملها تعاني من مشاكل ولكن مباراة المصري هى القشة التي قصمت ظهر البعير".

وتابع " لا أجد تفسيرا لتعيين محمود البنا وأحمد الغندور في مباريات الدورة الرباعية رغم أخطائهما الجسيمة في مواجهة الزمالك والمصري".

وكشف "يوم السبت المقبل سيصدر القرار الرسمي بشأن محمد عواد بعد انتهاء التحقيق معه".

وأعلن نادي الزمالك إيقاف محمد عواد حارس المرمى وإحالته للتحقيق بسبب ما بدر منه خلال مواجهة المصري.

وكان الزمالك قد خسر أمام المصري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وشهد اللقاء مشادة بين محمد عواد وحسام عبد المجيد عقب تسجيل المصري للهدف الثاني.

وشارك محمد عواد في مباراة الزمالك والمصري بعد تعرض محمد صبحي للإصابة في الدقائق الأخيرة من الإحماء قبل انطلاق اللقاء.

وأتم "لم يتم التجديد بشكل رسمي لمحمد صبحي أو تفعيل بند شراء محمد شحاتة. سيتم حسم كل هذه الأمور بنهاية الموسم".

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو مساء الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة 12 لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.